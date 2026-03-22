Quini 6: 11 apostadores ganaron más de $34 millones en el Siempre Sale

REDACCIÓN ELONCE
No se registraron ganadores con todos los aciertos en ninguna de las modalidades más importantes del Quini 6. En el próximo sorteo el pozo será de $5.850.000.000. Detalles y números sorteados.
No hubo ganadores de los importantes pozos millonarios del Quini 6 este domingo, pero sí en el Siempre Sale. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 5.850 millones de pesos.
En el Tradicional salieron el 34-03-22-18-26-44. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $780.000.000.
En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 01-14-28-36-17-20. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $780.000.000.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 41-36-43-33-05-12. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $2.986.605.756.
En el Siempre Sale hubo 11 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 24-44-25-28-12-40. Cobrarán cada uno $34.966.440,82.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 2101 ganadores y cada uno percibirá $73.774,39. Elonce.com