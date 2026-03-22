TCPK: Fritzler arrasó en La Plata y el paranaense Mariano Werner fue tercero

En el TCPK, Otto Fritzler dominó de punta a punta en La Plata y se quedó con la final. Mariano Werner, de Paraná, completó el podio en el tercer lugar.
El TCPK tuvo un claro dominador en la segunda fecha del campeonato 2026: Otto Fritzler, quien con su Ford Ranger se mostró imbatible en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata. El piloto del equipo Maquin Parts Racing se quedó con todo lo que hubo en juego durante el fin de semana, mientras que el paranaense Mariano Werner completó una destacada actuación al finalizar en el tercer lugar.
El joven representante de San Miguel concretó un fin de semana perfecto al adueñarse de la pole position, la serie más rápida y la final, todas instancias que lideró de punta a punta. Su dominio fue tal que cruzó la bandera a cuadros con una ventaja contundente sobre sus perseguidores.
La victoria significó la segunda en apenas 12 participaciones dentro de la categoría para Fritzler, quien ya había festejado en el Premio Coronación 2025, también en el trazado platense. En esta oportunidad, volvió a mostrar un nivel superlativo.
Dominio total de Fritzler en La Plata
A lo largo de la final, Fritzler no sufrió sobresaltos y mantuvo siempre el control de la carrera. Si bien sus rivales intentaron acercarse en distintos momentos, el piloto logró sostener un ritmo constante que le permitió estirar diferencias.
“Con Palazzo veníamos muy parecidos. Y después se me vino Dianda. La idea era no darle posibilidades a mis rivales y salió bien. Por eso fui siempre a fondo y además quería exigir el ritmo de la camioneta para probarla”, indicó el ganador tras la competencia.
Además, valoró el trabajo de su equipo y la evolución del vehículo durante el fin de semana. “Fue un laburo bárbaro del equipo para lograr un resultado excelente. Hay un gran entendimiento con los ingenieros y mecánicos, y eso nos hace evolucionar con esta camioneta que no venía teniendo buenos resultados. En la 1ª fecha, nos costó el cambio reglamentario, pero este fin de semana dimos un salto y me quedo con eso”.
Canapino escolta y Werner en el podio
El segundo lugar quedó en manos de Agustín Canapino, quien también tuvo una destacada actuación con su Chevrolet S10. El arrecifeño logró avanzar en el clasificador y defender su posición frente a la presión constante de Werner.
“Fue una linda carrera, exprimiendo al máximo lo que teníamos. Es un buen resultado, un poco mejor de lo que daba la camioneta. La carrera pasada estábamos mejor. Mariano (Werner) venía más rápido que yo, pero me pude defender”, manifestó Canapino.
Por su parte, el paranaense Werner cerró un gran fin de semana al completar el podio en el tercer escalón. A bordo de su Foton Tunland G7, el entrerriano mostró un ritmo competitivo y protagonizó una intensa lucha en pista.
“Ayer se nos había complicado con la camioneta, pero hoy estuvimos de la mejor manera. Fue una buena carrera, en la que pudimos pelear y avanzar bien. Cuando alcancé a Agustín (Canapino), la hizo más lenta y no me dio ninguna chance de superarlo”, aseveró Werner, quien además debió sobreponerse a dificultades mecánicas durante la prueba.
Lo que viene en el calendario
La categoría continuará su calendario el próximo 25 y 26 de abril, en un circuito que aún resta confirmarse. La expectativa crece en torno a cómo se desarrollará la pelea por el campeonato.