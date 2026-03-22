Primer Mundial de la Yerba Mate reunirá a productores y expertos en un evento internacional

REDACCIÓN ELONCE
El Mundial de la Yerba Mate se realizará del 5 al 7 de junio en el Museo del Mate de CABA y convocará a productores, especialistas y público. Será la primera edición de un certamen internacional que busca posicionar al producto en el mundo.
El Mundial de la Yerba Mate tendrá por primera vez un espacio de reconocimiento y evaluación de nivel internacional con un certamen que se desarrollará del 5 al 7 de junio en el Museo del Mate de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa convocará a productores, marcas, especialistas y público en general en un encuentro inédito para la industria.
Esta primera edición fue concebida como el inicio de un certamen itinerante que rotará entre ciudades del continente y eventualmente del mundo, con el objetivo de reunir lo mejor de cada región y celebrar la yerba mate en todas sus formas y expresiones.
El evento se presenta como una propuesta inclusiva que reconoce la excelencia, pero también valora las diferencias de origen, escala y métodos de producción. En ese marco, el certamen premiará a todos los productos que alcancen medalla según su puntaje y distinguirá a aquellos que obtengan los mejores resultados por país, tipicidad, molienda y otros factores diferenciales.
Evaluación técnica y estándares internacionales
El eje central será el Certamen Internacional, que se desarrollará el 5 y 6 de junio. Más de 20 jurados provenientes de seis países evaluarán más de 100 muestras bajo un protocolo a ciegas adaptado de estándares internacionales ya utilizados en vinos y destilados.
El sistema de evaluación establece que las muestras serán analizadas sin identificación de marca, priorizando únicamente las características del producto. Se tendrán en cuenta aspectos como lo visual, las texturas, el olfato y el gusto, bajo parámetros objetivos orientados a garantizar una valoración basada en la calidad sensorial.
Este enfoque apunta a consolidar un esquema transparente y técnico, que permita comparar productos en igualdad de condiciones y generar referencias de calidad a nivel internacional.
Expo abierta y beneficios para el sector
El evento incluirá además la Expo Mundial Yerba Mate, que se realizará el 6 y 7 de junio con acceso abierto al público. Allí se dispondrán stands de productores, propuestas innovadoras en bebidas, gastronomía y blends, además de espacios de degustación y actividades vinculadas al consumo del mate.
Durante la expo también se desarrollará la ceremonia de premiación, en la que se entregarán medallas Gran Oro, Oro, Plata y Bronce, así como reconocimientos a productos destacados en distintas categorías.
Entre los beneficios para productores y marcas se destacan la evaluación objetiva con devolución técnica, el reconocimiento internacional y la posibilidad de comunicar las medallas obtenidas en packaging y redes. Además, el evento facilitará el contacto con consumidores, prensa y distribuidores.
Para la industria, el certamen se plantea como una herramienta que impulsa la mejora continua, fomenta la innovación y visibiliza prácticas productivas y certificaciones. En tanto, para el público, representa una oportunidad para conocer el universo de la yerba mate, descubrir productos de distintas regiones y comprender los procesos detrás de su elaboración.
El objetivo general es posicionar a la yerba mate dentro de estándares de excelencia internacional, otorgándole un reconocimiento institucional comparable al de otras bebidas tradicionales, sin perder su carácter cotidiano y accesible.