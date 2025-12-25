Pronostican una ola de calor antes de Año Nuevo con temperaturas de 35 grados.

Argentina se encamina a transitar una ola de calor antes de la llegada de Año Nuevo, con temperaturas extremas que se sentirán con mayor intensidad en amplias zonas del centro del país. Así lo indicó un informe elaborado por el meteorólogo Christian Garavaglia, que detalló una secuencia de fenómenos meteorológicos marcada por lluvias y tormentas durante el fin de semana, seguidas por un marcado ascenso térmico hacia los últimos días de 2025.

Advierten de fuertes lluvias. (Meteored).

Según el análisis, la situación estará determinada por la persistencia de aire cálido a caluroso y húmedo sobre gran parte del territorio, un combo que actuará como combustible para la formación de tormentas. Estas se activarán durante el fin de semana con la llegada de un débil pulso de aire frío, generando precipitaciones de variada intensidad en distintas regiones.

El modelo de confianza de Meteored, el ECMWF, anticipó acumulados de lluvia significativos en algunas provincias. De acuerdo al pronóstico, ciertos sectores podrían recibir más de 100 milímetros de precipitación acumulada hasta el martes 30 de diciembre, con áreas puntuales que incluso podrían alcanzar entre 200 y 300 milímetros. Un caso destacado es el de la provincia de Santiago del Estero, donde las lluvias habituales de diciembre no suelen superar los 100 milímetros y estos registros se sumarían a los valores ya acumulados en lo que va del mes.

Advierten de fuertes lluvias. (Meteored).

Pese a este escenario de lluvias intensas en algunos puntos del país, Garavaglia aclaró que, por el momento, los fenómenos previstos no configurarían una situación de riesgo potencial generalizado. En el centro argentino, el tiempo se presentará inestable durante el fin de semana, con tormentas dispersas asociadas al avance de un frente frío.

Ascenso térmico y posible ola de calor

Las condiciones meteorológicas tenderán a mejorar rápidamente tras el pasaje de este sistema. Para el domingo, se espera el retorno del flujo de aire cálido y húmedo desde el norte, lo que favorecerá un aumento gradual de las temperaturas en toda la región central del país.

Entre el lunes 29 y el miércoles 31 de diciembre, los valores térmicos podrían alcanzar niveles muy elevados. El pronóstico indicó máximas que oscilarán entre los 35 y 38 grados hacia el último día del año, con un ambiente mayormente seco y con bajas probabilidades de precipitaciones, lo que incrementará la sensación de bochorno.

A partir del lunes 29, el viento volverá a rotar al noreste y luego se posicionará aún más del norte o incluso del noroeste durante los dos últimos días del año. En ese período de tres jornadas consecutivas, las temperaturas experimentarían una suba muy marcada, con mínimas elevadas que se ubicarán entre los 23 y 26 grados, y máximas que irán de los 34 a los 37 grados, en ascenso hacia el miércoles 31.

De confirmarse este escenario, se estaría ante la primera ola de calor oficial de la temporada 2025/2026. Esto se daría al cumplirse los criterios establecidos por el Servicio Meteorológico Nacional, que definen una ola de calor como al menos tres días consecutivos con temperaturas mínimas superiores a los 22 grados y máximas por encima de los 32,3 grados.

¿Se viene una ola de calor? (Meteored).

Atención en la noche de Año Nuevo y alivio posterior

Garavaglia remarcó que será clave seguir de cerca las próximas actualizaciones del pronóstico, en especial por lo que pueda ocurrir durante la noche del 31 de diciembre. Para ese momento, se prevé la llegada de un cambio importante en la dirección del viento hacia el sur, lo que podría modificar el escenario térmico durante los festejos de Año Nuevo.

Las condiciones comenzarían a cambiar a partir del primer día de 2026. El pasaje de un débil pulso de aire frío favorecerá la aparición de lluvias o chaparrones dispersos de corta duración en el centro del país. Luego de estas precipitaciones, se espera una mejora del tiempo acompañada por un descenso de las temperaturas, que traerá alivio térmico al menos hasta el primer fin de semana del nuevo año.

El pronóstico refuerza la necesidad de tomar precauciones ante el calor extremo, especialmente en jornadas consecutivas con temperaturas elevadas, y de mantenerse informados a través de los reportes oficiales.