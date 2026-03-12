Con un gol de penal, River lo vuelve a ganar 2-1 sobre Huracán

En Parque Patricios, Huracán y River se enfrentan en el marco de la décima fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026. Seguí las incidencias del partido.
River se estrena con Eduardo "Chacho" Coudet en el banco de suplentes frente a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en Parque Patricios (provincia de Buenos Aires). Desde las 21:30 horas, buscará mantener su racha sin derrotas.
Seguí las incidencias del partido
35'ST: ¡GOL DE RIVER!
Esta vez, Gonzalo Montiel se encargó de la pena máxima y eligió el palo izquierdo para vencer a Galíndez para estampar el 2-1.
¡¡CACHETE NO FALLÓ!! Montiel engañó a Galíndez, que no pudo repetir lo hecho ante Juanfer, y marcó el 2-1 de River ante Huracán en el Ducó. pic.twitter.com/OJhCF1w7JQ— SportsCenter (@SC_ESPN) March 13, 2026
31’ST: Nicolás Ramírez recibió el llamado del VAR y sancionó penal en favor de River Plate
Tras un tiro libre directo de Juanfer Quintero, la pelota pegó en el brazo izquierdo del defensor Emmanuel Ojeda de Huracán. Asimismo, decidió expulsar a Facundo Colidio y Lucas Carrizo por conducta violenta.
29’ST: doble cambios en Huracán
Thaiel Peralta y Jordy Caicedo son reemplazados por Luciano Giménez y Lucas Blondel, quien debuta con la camiseta del Globo.
21'ST: ¡ERRÓ EL PENAL RIVER!
Con el recurso de la cabeza, Hernán Galíndez le atajó el penal a Juan Fernando Quintero, quien recién había ingresado al campo de juego.
20’ST: penal para River Plate
Ian Subiabre picó, se metió al área y enganchó ante Fabio Pereyra, quien lo terminó bajando.
13’ST: Galván probó de media distancia
El juvenil de River Plate recibió en la puerta del área y remató; atento estuvo Hernán Galíndez para manotear al córner.
10’ST: River Plate tuvo otra chance de gol
Subiabre tocó para Páez, quien envió un centro para Freitas, quien buscó de cabeza y no pudo conectar. Por detrás apareció Montiel, quien tampoco logró convertir.
8’ST: Se salvó River Plate
Huracán tuvo el segundo tras un primer remate de Caicedo que tapó Beltrán y luego un cabezazo de César Ibáñez, que se fue por encima del travesaño.
7’ST: Ian Subiabre tuvo el gol
El juvenil de River Plate recibió en la medialuna y le pegó de zurda, débil. Atento estuvo para contener abajo Hernán Galíndez.
Comenzó el segundo tiempo
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
46 minutos: ¡GOL DE HURACÁN!
Jordy Caicedo venció a Beltrán en la definición desde los doce pasos y estableció el 1-1 en el partido.
¡LO EMPATÓ EL GLOBO! 🎈 Caicedo cambió penal por gol para el 1-1 vs. River #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/BTh7VPye3Z— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 13, 2026
43 minutos: penal para Huracán
Lucas Martínez Quarta tomó de la camiseta a Jordy Caicedo, quien cayó y el árbitro no dudó.
35 minutos: River Plate controla el partido
A partir del gol de Driussi, el Millonario domina la pelota y no sufre sobresaltos en defensa. Huracán pierde rápido la tenencia y cuando la tiene, no es profundo.
26 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Tras una gran jugada colectiva, Gonzalo Montiel se lanzó al ataque por derecha y envió un excelente centro para la llegada de Sebastián Driussi, quien conectó de cabeza con el arco vacío tras una mala salida de Hernán Galíndez.
¡¡ACÁ ESTÁ EL RIVER DEL CHACHO!! Gran centro de Montiel y cabezazo goleador de Driussi, para el 1-0 del Millo ante Huracán en el Ducó. pic.twitter.com/REYiZ0ZUpb— SportsCenter (@SC_ESPN) March 13, 2026
21 minutos: Huracán tuvo otra chance de peligro
Caicedo intentó bajar con la cabeza una pelota que quedo boyando en el área y la tomó Thaiel Peralta, que controló y remató. Atento estuvo la última línea de River para rechazar.
17 minutos: Nicolás Ramírez amonestó a dos futbolistas de Huracán
Leonardo Gil se ganó la tarjeta por una fuerte infracción sobre el Huevo Acuña, mientras que Fabio Pereyra es amonestado por protestar.
10 minutos: Jordy Caicedo tuvo su chances para Huracán
Emmanuel Ojeda recibió de Peralta y picó en velocidad, asistió de manera perfecta al delantero ecuatoriano, quien remató cruzado y generó la buena reacción del arquero Beltrán al córner.
5 minutos: Kendry Páez tuvo la primera chance
Tras una buena subida por su sector de Gonzalo Montiel, el ecuatoriano recibió la pelota, enganchó dentro del área y sacó el latigazo de zurda. Allí estaba atento Leonardo Gil para bloquear el disparo.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda, Óscar Romero, Thaiel Peralta; Jordy Caiceo y Alejandro Martínez. DT: Diego Martínez.
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Kendry Páez; Sebastián Driussi y Ian Subiabre. DT: Eduardo Coudet.