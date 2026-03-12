 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Torneo Apertura

Con un gol de penal, River lo vuelve a ganar 2-1 sobre Huracán

En Parque Patricios, Huracán y River se enfrentan en el marco de la décima fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026. Seguí las incidencias del partido.

12 de Marzo de 2026
Montiel es protagonista del partido.
Montiel es protagonista del partido. Foto: X oficial de River.

En Parque Patricios, Huracán y River se enfrentan en el marco de la décima fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026. Seguí las incidencias del partido.

River se estrena con Eduardo "Chacho" Coudet en el banco de suplentes frente a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en Parque Patricios (provincia de Buenos Aires). Desde las 21:30 horas, buscará mantener su racha sin derrotas.

 

Seguí las incidencias del partido

 

35'ST: ¡GOL DE RIVER!

Esta vez, Gonzalo Montiel se encargó de la pena máxima y eligió el palo izquierdo para vencer a Galíndez para estampar el 2-1.

 

 

 

31’ST: Nicolás Ramírez recibió el llamado del VAR y sancionó penal en favor de River Plate

Tras un tiro libre directo de Juanfer Quintero, la pelota pegó en el brazo izquierdo del defensor Emmanuel Ojeda de Huracán. Asimismo, decidió expulsar a Facundo Colidio y Lucas Carrizo por conducta violenta.

 

29’ST: doble cambios en Huracán

Thaiel Peralta y Jordy Caicedo son reemplazados por Luciano Giménez y Lucas Blondel, quien debuta con la camiseta del Globo.

 

21'ST: ¡ERRÓ EL PENAL RIVER!

Con el recurso de la cabeza, Hernán Galíndez le atajó el penal a Juan Fernando Quintero, quien recién había ingresado al campo de juego.

 

20’ST: penal para River Plate

Ian Subiabre picó, se metió al área y enganchó ante Fabio Pereyra, quien lo terminó bajando.

 

13’ST: Galván probó de media distancia

El juvenil de River Plate recibió en la puerta del área y remató; atento estuvo Hernán Galíndez para manotear al córner.

 

10’ST: River Plate tuvo otra chance de gol

Subiabre tocó para Páez, quien envió un centro para Freitas, quien buscó de cabeza y no pudo conectar. Por detrás apareció Montiel, quien tampoco logró convertir.

 

8’ST: Se salvó River Plate

Huracán tuvo el segundo tras un primer remate de Caicedo que tapó Beltrán y luego un cabezazo de César Ibáñez, que se fue por encima del travesaño.

 

7’ST: Ian Subiabre tuvo el gol

El juvenil de River Plate recibió en la medialuna y le pegó de zurda, débil. Atento estuvo para contener abajo Hernán Galíndez.

 

Comenzó el segundo tiempo

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

46 minutos: ¡GOL DE HURACÁN!

Jordy Caicedo venció a Beltrán en la definición desde los doce pasos y estableció el 1-1 en el partido.

 

 

43 minutos: penal para Huracán

Lucas Martínez Quarta tomó de la camiseta a Jordy Caicedo, quien cayó y el árbitro no dudó.

 

35 minutos: River Plate controla el partido

A partir del gol de Driussi, el Millonario domina la pelota y no sufre sobresaltos en defensa. Huracán pierde rápido la tenencia y cuando la tiene, no es profundo.

 

26 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Tras una gran jugada colectiva, Gonzalo Montiel se lanzó al ataque por derecha y envió un excelente centro para la llegada de Sebastián Driussi, quien conectó de cabeza con el arco vacío tras una mala salida de Hernán Galíndez.

 

 

21 minutos: Huracán tuvo otra chance de peligro

Caicedo intentó bajar con la cabeza una pelota que quedo boyando en el área y la tomó Thaiel Peralta, que controló y remató. Atento estuvo la última línea de River para rechazar.

 

17 minutos: Nicolás Ramírez amonestó a dos futbolistas de Huracán

Leonardo Gil se ganó la tarjeta por una fuerte infracción sobre el Huevo Acuña, mientras que Fabio Pereyra es amonestado por protestar.

 

10 minutos: Jordy Caicedo tuvo su chances para Huracán

Emmanuel Ojeda recibió de Peralta y picó en velocidad, asistió de manera perfecta al delantero ecuatoriano, quien remató cruzado y generó la buena reacción del arquero Beltrán al córner.

 

5 minutos: Kendry Páez tuvo la primera chance

Tras una buena subida por su sector de Gonzalo Montiel, el ecuatoriano recibió la pelota, enganchó dentro del área y sacó el latigazo de zurda. Allí estaba atento Leonardo Gil para bloquear el disparo.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda, Óscar Romero, Thaiel Peralta; Jordy Caiceo y Alejandro Martínez. DT: Diego Martínez.

 

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Kendry Páez; Sebastián Driussi y Ian Subiabre. DT: Eduardo Coudet.

Temas:

Huracán River Torneo Apertura
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso