Altas temperaturas: tres localidades entrerrianas figuran entre las más calurosas del país

El calor intenso no da tregua durante la jornada de este miércoles 25 de diciembre y varias localidades de Entre Ríos se ubican entre las más calurosas del país. De acuerdo al ranking difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tres ciudades entrerrianas figuraron entre los primeros puestos a nivel nacional en horas de la tarde.

Según los registros oficiales de las 14, Concordia, Gualeguaychú y Paraná se posicionaron entre las 11 localidades con mayores temperaturas, en un contexto de condiciones meteorológicas típicas del inicio del verano, pero con valores elevados tanto en temperatura como en sensación térmica.

Altas temperaturas:

La ciudad con la marca térmica más alta del país fue San Rafael, en la provincia de Mendoza, donde el termómetro alcanzó los 33,9 grados. En el caso de Concordia, la ciudad entrerriana se ubicó en el octavo lugar del ranking nacional, con una temperatura de 32,2 grados y una sensación térmica que trepó hasta los 34,7 grados.

Gualeguaychú, por su parte, se posicionó en el décimo lugar, con una temperatura de 32 grados y una sensación térmica aún más elevada, que alcanzó los 36,2 grados. En tanto, Paraná ocupó el undécimo puesto, con 31,5 grados de temperatura y una sensación térmica de 33,4 grados.

Primera ola de calor del verano 2025-2026

El panorama de altas temperaturas no se limitaría solo a la jornada de Navidad. Según los pronósticos meteorológicos, a partir del lunes 29 se esperaba una rotación del viento hacia el noreste y posteriormente al norte y noroeste, lo que favorecería un nuevo y marcado ascenso térmico en gran parte del país, sobre todo en Buenos Aires.

De cumplirse estas previsiones, se anticiparon mínimas elevadas, que oscilarían entre los 23 y 26 grados, y máximas que podrían ubicarse entre los 34 y 37 grados, con especial intensidad hacia el miércoles 31 de diciembre. Este escenario podría configurar la primera ola de calor oficial de la temporada 2025/2026, al cumplirse los criterios establecidos por el SMN.