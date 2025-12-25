Alerta por tormentas en varias provincias: para cuándo se anuncian en Entre Ríos

Gran parte del territorio entrerriano ingresó en alerta amarilla por tormentas, las cuales alcanzarían su mayor magnitud en esta zona durante el sábado, según el informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. El alerta comprende los departamentos de Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay.

En ese marco, la advertencia del organismo señala que “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. El fenómeno más relevante será la “abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo”.

Se prevén “valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual”. Cabe destacar que las ráfagas pueden alcanzar los 70 km/h durante las tormentas. Además del territorio entrerriano, para el sanado también se verán afectados gran parte de Santa Fe, Corrientes y Santa Cruz.

Alerta por tormentas

Cabe recordar que para el sábado 27, el pronóstico señala chaparrones y una temperatura máxima de 31°C.