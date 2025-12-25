Navidad con máximas de 35ºC: cómo estarán los próximos días

La Navidad en Entre Ríos se presentará con máximas de 35°C y cielo algo nublado, tras una Nochebuena marcada por la inestabilidad en algunos sectores. Las lluvias regresarán el sábado, concentrándose en el norte de la provincia.
Después de u 24 de diciembre agobiante, con temperaturas muy elevadas durante el día, el tiempo comenzó a cambiar hacia la noche con la aparición de lluvias aisladas en algunos sectores de la provincia. Para este jueves, el pronóstico en Entre Ríos anticipa un leve descenso de la temperatura, favorecido por la disminución de la humedad, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las proyecciones extendidas para esta Navidad, divulgadas por el SMN, indican que, tras las amenazas de tormentas que se habían anticipado para ayer y que ocurrieron de forma aislada en sectores de la provincia, se espera para este jueves 25 de diciembre una jornada calurosa con una máxima de 35°C y mínimas cercanas a los 20°C. Además, se prevé cielo algo nublado durante el día.
El clima cálido persistirá hasta el viernes 26, con una máxima de 34°C y cielo parcialmente nublado, aunque sin lluvias. Las precipitaciones podrían reanudarse hacia el fin de semana. Según el meteorólogo Germán Heinzenknecht, "entre jueves y viernes se vivirá una pausa de las precipitaciones, que se registrarán nuevamente en la provincia a partir del sábado".
Para el sábado 27, el pronóstico señala chaparrones y una temperatura máxima de 31°C. Las mayores precipitaciones se concentrarán en las zonas de Federación, La Paz y Feliciano, reduciéndose hacia el centro de la provincia y con escasas lluvias en el sur.