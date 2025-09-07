Pronostican probabilidad de chaparrones y tormentas en el Litoral: cómo afectará a Entre Ríos

La zona del Litoral argentino se vería afectado por la probabilidad de chaparrones y tormentas para este lunes, según precisó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última publicación. A continuación, cómo afectará a Entre Ríos.

Rige alerta amarilla por tormentas para gran parte del territorio de Corrientes y Misiones, como así también en la provincia de Chaco y Formosa.

Sin embargo, en el caso de Entre Ríos, la provincia no se verá afectada por esta alerta en el acontecer de las 24 horas. De todas formas, esto podría llegar a cambiar en las próximas horas.

¿Cómo estará el tiempo en Entre Ríos este lunes?

Para los departamentos Paraná, Villaguay, Diamante, Victoria, Nogoyá y La Paz, se anticipa que podría haber chaparrones aislados durante la media mañana, con probabilidad de 40%, anticipó el SMN. La temperatura rondaría nueve grados de mínima por la madrugada y 19ºC de máxima.

El mapa de alertas para este lunes. Foto: SMN.

Para el caso de los departamentos Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador, se expresó que las temperaturas rondarán entre los 10 y 17ºC, pero podrían generarse tormentas aisladas durante la mañana, cesando para la tarde. Habría vientos del sector suroeste.

La situación en el sur para los departamentos Gualeguay, Gualeguaychú, Ibicuy, islas, Tala y Colón no habrá grandes diferencias. Será la zona más fría de Entre Ríos, con mínima de ocho grados centígrados. La temperatura de mayor valor sería de 15ºC por la tarde. De todas formas, se anticipa, al igual que en la capital entrerriana, baja probabilidad de lluvias aisladas en las primeras horas.

Otras provincias, en alerta amarilla por viento

El norte argentino se verá afectado durante todo el día por la presencia de una alerta por fuertes vientos y ráfagas que oscilarían entre los 50 y 70 km/h, pudiendo llegar a 100 km/h. Salta y Jujuy serían las dos provincias afectadas.