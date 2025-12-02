Programa Entrerriano de Dermatitis Atópica: "La patología se trata de manera integral", explicaron

REDACCIÓN ELONCE
"Activar estos programas ayuda a educar a los profesionales de salud, trabajar mejor en equipo y, lo más importante, mejorar la calidad de vida de los pacientes", explicó una especialista. Destacó la importancia de la prevención.
En los últimos cuatro meses, se implementó en la provincia el Programa Entrerriano de Dermatitis Atópica, cuyo objetivo es proporcionar herramientas a los médicos de atención primaria para mejorar el diagnóstico y tratamiento de esta patología, que afecta a una gran cantidad de niños, adolescentes y adultos.
Cecilia Cavallo, alergista y referente del programa, explicó a Elonce que “lo que se ha implementado es un programa que da herramientas a médicos de atención primaria, como pediatras, clínicos y médicos de familia, para que puedan manejar y diagnosticar correctamente la dermatitis atópica”.
El programa se centra en la capacitación de los profesionales para evaluar adecuadamente a los pacientes y derivarlos rápidamente a consultas especializadas si se detectan casos severos. Este sistema de derivación busca reducir los tiempos de espera y mejorar la calidad del tratamiento, proporcionando atención especializada de manera más rápida y eficiente.
“Actualmente, en el Hospital San Martín, vemos a los pacientes una vez al mes junto con los servicios de Dermatología y Alergia. Al evaluarlos en conjunto, logramos no solo acortar los tiempos de diagnóstico y tratamiento, sino también minimizar el subdiagnóstico de la enfermedad, que muchas veces es ignorada o minimizada, aunque tiene un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes”, explicó la Dra. Cavallo.
La dermatitis atópica y su impacto en la vida cotidiana
La dermatitis atópica es una inflamación crónica de la piel que afecta tanto a niños como adultos. Su principal característica es la picazón intensa. “Es una piel que pica, es seca, y cuando la piel no pica, hay que hacer el diagnóstico diferencial”, aclaró la especialista.
El impacto en la calidad de vida es notable. “En los casos más severos, los pacientes tienen dificultades para realizar actividades básicas como cambiarse o vestirse, lo que afecta no solo a la salud física, sino también al bienestar emocional y social. En adultos, el estigma social y la ausencia en el ámbito laboral también son factores a considerar”, añadió Cavallo.
La detección temprana de la dermatitis atópica es fundamental para un tratamiento eficaz. "Hoy en día, la detección precoz y el tratamiento adecuado mejoran drásticamente la calidad de vida de los pacientes, evitando complicaciones a futuro, como osteoporosis o cataratas, que pueden ser consecuencia de tratamientos inadecuados", subrayó la médica.
Además, Cavallo destacó que los tratamientos modernos permiten un manejo más adecuado de la enfermedad, optimizando el tratamiento en función de la severidad de cada caso.
Uno de los aspectos más importantes del programa es el enfoque multidisciplinario, que involucra a médicos de diversas especialidades, como pediatras, clínicos, dermatólogos y alergólogos. "Es fundamental que estas patologías se manejen de manera integral. Activar estos programas ayuda a educar a los profesionales de salud, trabajar mejor en equipo y, lo más importante, mejorar la calidad de vida de los pacientes", concluyó.
Finalmente, la médica recordó que es fundamental que los pacientes consulten a su médico de cabecera ante los primeros síntomas de dermatitis atópica. “Es importante que los pacientes sepan que existen tratamientos eficaces, pero que cada caso es único. La clave está en una detección temprana y en manejar la enfermedad de manera integral”, enfatizó. Elonce.com