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Principales destinos turísticos registran "pocas reservas" para el fin de semana largo de marzo

En los principales destinos turísticos del país ven con preocupación las "pocas reservas" que tienen por el momento para los próximos dos fines de semana: el de marzo y el de Semana Santa.

16 de Marzo de 2026
Pocas reservas en distintos puntos del país
Pocas reservas en distintos puntos del país

En los principales destinos turísticos del país ven con preocupación las "pocas reservas" que tienen por el momento para los próximos dos fines de semana: el de marzo y el de Semana Santa.

Las principales ciudades turísticas del país esperaban con expectativa los próximos feriados, pero a pocos días de que comiencen dos fines de semana extra largos casi consecutivos, el nivel de reservas es muy bajo y genera inquietud.

 

De acuerdo con un relevamiento realizado por Noticias Argentinas, el panorama es similar en distintos destinos del país.

 

Para Semana Santa se registra un leve movimiento de consultas, aunque todavía está muy lejos de los niveles habituales e incluso por debajo de años considerados malos para el sector.

 

“Los números que manejamos para el fin de semana largo de marzo deben ser de los más bajos de la historia. Prácticamente no hay reservas y lo preocupante es que para Semana Santa se espera algo parecido. Los datos previos son similares a los de la pandemia”, señaló un importante empresario vinculado al turismo en Mar del Plata.

 

 

Poca demanda en los principales destinos

 

La situación también se refleja en las distintas plataformas y aplicaciones de alquiler turístico. En sitios de reservas de hoteles, casas y departamentos, la oferta supera ampliamente a la demanda, algo que pocas veces se había visto en el turismo argentino.

 

Asimismo, en Mar del Plata y otros destinos de la costa atlántica hay algo más de reservas para el fin de semana largo de marzo que para el de Pascuas, aunque los niveles siguen siendo bajos.

 

En cambio, en Villa Carlos Paz y otras ciudades turísticas de Córdoba se observa el fenómeno inverso: la demanda es levemente mayor para Semana Santa que para los feriados de marzo.

 

Algo similar ocurre con los viajes a Cataratas del Iguazú, aunque con un nivel general de consultas más bajo. Por ejemplo, en la plataforma Airbnb aparecen más de mil alojamientos disponibles tanto para el fin de semana largo de marzo como para el de Semana Santa, lo que refleja la escasa ocupación prevista.

 

El escenario genera preocupación en el sector turístico, que esperaba que los feriados impulsaran la actividad tras un verano con resultados dispares en varios destinos del país.

Temas:

Fin de Semana Mar del Plata Semana Santa Turismo Viajes
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