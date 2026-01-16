Preocupa la situación de ex empleados del puente Victoria – Rosario

El Sindicato Único de Trabajadores de Concesiones Viales (Sutracovi) expresó su preocupación por los exempleados del peaje del puente Victoria – Rosario que hasta el momento no han cobrado indemnizaciones ni tampoco tienen certezas de que puedan recuperar sus puestos con la nueva empresa concesionaria del servicio.

Conexión Alto Delta, la unión transitoria de empresas de las ciudades de Rosario y Victoria que se hizo cargo de la concesión de la ruta nacional 174, comenzó hace unos días a realizar los primeros trabajos de mantenimiento de la vía, como corte de maleza y bacheos.

Además, y como dato importante es que la concesión va a cambiar la metodología de pago de peaje: no se aceptarán más pagos en efectivo y sólo se podrá abonar con tarjetas de crédito y débito, QR (billetera electrónica). También habrá una estación 24 horas para tramitar el Telepase, que tendrá un beneficio en el valor total del precio.

El cambio de procedimiento en el cobro estaba establecido en el pliego de licitación que confeccionó el gobierno nacional cuando decidió incluir a la ruta nacional 174 entre las vías de comunicación que serían entregadas en concesión.

La situación de los ex empleados

Leandro Bond, secretario general de Sutracvi en Santa Fe, señaló que en la anterior gestión del peaje de la ruta 174 “trabajaban alrededor de 70 empleados, que se tuvieron que ir cuando Nación dio por finalizado el anterior contrato, y no cobraron indemnización. Estamos con juicios laborales por ese motivo”.

“Ahora, el peaje está a cargo de un grupo de cinco empresas (tres de Rosario y dos de Entre Ríos). En una reunión que tuvimos con los directivos, nos anticiparon que no iba a volver la caja manual, van a implementar el sistema de tele pase y un poco más adelante se podrá pagar con código QR. Eso está consagrado en el pliego de licitación que confeccionó el gobierno nacional”, subrayó Bond.

El dirigente sostuvo a La Capital que “el panorama es complicado para los compañeros. Nosotros hemos presentado los currículums a la empresa que ha realizado entrevistas, esperando que creen puestos de trabajo. Para nosotros la prioridad es reintegrar a los compañeros que trabajaban en el puente Rosario-Victoria. Veremos cuánto tiempo nos lleva reintegrarlos”.