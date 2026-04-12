Prefectura Naval Argentina busca profesionales en 56 especialidades: requisitos e inscripción

REDACCIÓN ELONCE
Prefectura Naval abrió concurso para incorporar profesionales y busca en 56 especialidades en una convocatoria federal para ocupar vacantes en diferentes provincias. Los requisitos y cómo inscribirse.
Abrió la inscripción al Concurso 2026, con vacantes en todo el país para incorporarse en áreas clave como salud, ingeniería, derecho y tecnología. La convocatoria estará vigente hasta el 8 de mayo y prevé evaluaciones durante la segunda quincena ese mes
La Prefectura Naval Argentina lanzó oficialmente el Concurso de Profesionales 2026, una convocatoria federal destinada a incorporar perfiles calificados en 56 disciplinas. La inscripción ya está abierta hasta el 8 de mayo, exclusivamente de manera online.
El llamado se enmarca en el fortalecimiento del Cuerpo Profesional de la institución, con ingresos en calidad de oficial principal.
El concurso contempla una extensa variedad de perfiles, que van desde áreas tradicionales hasta campos emergentes. Entre ellos se destacan abogados, escribanos, ingenieros (civil, naval, electrónico, en inteligencia artificial), profesionales de la salud, especialistas en ciberseguridad, ciencia de datos, criminalística y educación, entre otros.
Las vacantes no se limitan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que abarcan destinos en todo el país, como Corrientes, Misiones, Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro y Santa Fe, reflejando el carácter federal del despliegue institucional.
Particularmente, se observa una fuerte demanda en áreas técnicas y científicas, como ingeniería, informática y salud, junto con perfiles estratégicos para la gestión y el control, como relaciones públicas, psicología y derecho.
Requisitos y proceso de inscripción
Para participar, los postulantes deben cumplir con condiciones generales como: ser argentino nativo o por opción, tener entre 18 y 35 años, poseer título habilitante y aprobar las evaluaciones correspondientes.
La inscripción se realiza a través del portal oficial https://ingresos.prefecturanaval.gob.ar/ , mediante un formulario estructurado en siete etapas que incluye carga de documentación, antecedentes y datos personales.
Entre los requisitos documentales figuran DNI, título profesional legalizado, certificado de antecedentes penales y currículum vitae.
Etapas del concurso
El proceso de selección incluye distintas instancias eliminatorias: Evaluación escrita, oral, entrevista personal y examen psicofísico (para postulantes preseleccionados).
Las evaluaciones se desarrollarán entre el 14 y el 22 de mayo, en distintas sedes de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, como el Edificio Guardacostas, el Departamento Sanidad y la Escuela Superior de la Prefectura.
Cada especialidad cuenta con día, horario y lugar específico. Por ejemplo, abogados rendirán el 14 de mayo a las 7:30, mientras que otras profesiones se distribuirán en jornadas sucesivas según su área.
Ingreso y carrera
Quienes resulten seleccionados ingresarán con una carga mínima de 35 horas semanales, además de servicios de guardia según destino.
El ingreso inicial será “en comisión”, con un período de evaluación de hasta tres años y la obligación de aprobar un curso de formación profesional. La estabilidad definitiva dependerá del desempeño y las necesidades institucionales.
Para consultas, la Prefectura habilitó las siguientes vías: teléfono: (011) 4318-7400 (internos 2503 / 2504); concursospna@prefecturanaval.gov.ar
Perfiles buscados
La convocatoria apunta a 56 perfiles, entre ellos:
- Área jurídica y administrativa: abogado, escribano, relaciones públicas.
- Ingenierías: civil, naval, electrónica, electromecánica, telecomunicaciones, inteligencia artificial, entre otras.
- Salud: múltiples especialidades médicas (más de 15), enfermería, bioquímica, fonoaudiología.
- Tecnología y datos: ciberseguridad, informática, ciencia de datos.
- Ciencias sociales y educación: psicología, psicopedagogía, ciencias de la educación.
- Otras especialidades: criminalística, gastronomía, música, terapia ocupacional.