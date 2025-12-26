Policías asistieron a una mujer que dio a luz dentro de un auto

Dos mujeres policías que participaban de un operativo de control vehicular asistieron de urgencia a una mujer que dio a luz dentro de un automóvil, en un episodio ocurrido este viernes por la mañana en una transitada esquina de la zona oeste de Rosario.

El hecho se registró poco antes de las 5.30, en la intersección de avenida Pellegrini y Gutenberg, una de las principales vías de acceso a la ciudad. Allí, las suboficiales María Sol Clausen y Karen Mancilla realizaban un control de rutina cuando fueron alertadas por un vehículo detenido en el lugar.

Según informaron fuentes policiales, dentro de un Renault Clio se encontraba Eliana M., de 43 años, oriunda de la localidad de Roldán, quien estaba en pleno trabajo de parto. La mujer viajaba junto a su pareja, Cristian P., de 42 años, rumbo a un sanatorio, pero el nacimiento del bebé se adelantó antes de llegar al centro de salud.

Asistencia inmediata

Ante la emergencia, las policías dieron aviso a la central 911 para solicitar una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias. Sin embargo, el parto avanzó rápidamente y la mujer comenzó a dar a luz antes de la llegada del móvil sanitario, informó La Capital.

Las suboficiales asistieron a la madre durante el nacimiento, brindando contención y realizando las primeras maniobras de auxilio, hasta que minutos después arribó al lugar una médica obstetra, quien constató que tanto la mujer como el recién nacido se encontraban en buen estado de salud.

Posteriormente, madre e hijo fueron trasladados al Sanatorio Británico para su atención y control médico.