Detuvieron a pareja acusada de robar prendas de vestir de un comercio en Santa Elena: video

REDACCIÓN ELONCE
Una mujer y un hombre, ambos de 24 años, fueron aprehendidos tras ser sorprendidos vendiendo ropa robada. La investigación se inició con aportes fílmicos de un comerciante. Utilizaron un alambre, con el cual lograron enganchar y extraer las prendas por debajo de la puerta.
El robo de prendas de vestir motivó un procedimiento policial que culminó, al mediodía de este viernes, con la detención de una pareja mayor de edad, acusada de haber sustraído mercadería de un local comercial durante la madrugada del 25 de diciembre.
De acuerdo a la información policial, personal de la comisaría de Santa Elena, (departamento La Paz) llevó adelante tareas investigativas a partir del análisis de registros fílmicos aportados por un comerciante damnificado.
Ese material permitió identificar a una mujer y un hombre, ambos de 24 años, quienes fueron sorprendidos mientras ofrecían a la venta prendas que habían sido denunciadas como robadas.
Según lograron establecer los efectivos, la pareja habría cometido el ilícito utilizando un alambre, con el cual lograron enganchar y extraer las prendas por debajo de la puerta del comercio, sin forzar accesos visibles. El hecho se produjo durante la madrugada de Navidad y fue advertido horas más tarde por el propietario del local.
Ante la evidencia reunida, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la aprehensión inmediata de ambos sospechosos. Posteriormente, fueron trasladados a la Jefatura Departamental La Paz, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.
Desde la fuerza indicaron que la investigación continúa, ya que no se descarta que la pareja esté vinculada a otros robos de similares características registrados en distintas localidades de la región. En ese sentido, se analizan nuevos registros fílmicos y se recepcionan denuncias para determinar si existen más hechos relacionados.