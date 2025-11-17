Piden cadena de oración para adolescente entrerriana a quien enfermeras le festejaron sus 15 años

La comunidad de Santa Elena vuelve a movilizarse por la salud de Milena Velázquez. La joven, hoy de 18 años, se encuentra internada en Paraná y su estado es reservado. Ante esta situación, su familia realizó un pedido público de cadena de oración, apelando a la fe y a la solidaridad colectiva para acompañar este momento crítico.

La joven padece hidrocefalia y una malformación denominada Arnold Chiari tipo II.

Una lucha marcada por la solidaridad

La historia de Milena se hizo conocida hace algunos años, cuando pacientes, vecinos y profesionales de la salud se unieron para darle una alegría en medio de un difícil proceso médico.

En aquel entonces, el personal del Centro Pediátrico de Santa Elena decidió convertir un día rutinario de internación en un recuerdo imborrable. Al enterarse de que cumplía 15 años y no podría festejarlo, las enfermeras organizaron una celebración sorpresa en la sala con globos, guirnaldas, torta con el número XV y música en vivo.

La artista local Aixa Acevedo, sabiendo de la admiración de Milena por Gilda, interpretó una de sus canciones, emocionando a todos los presentes. El festejo, cargado de afecto y empatía, se difundió rápidamente y dio visibilidad a la lucha que la joven llevaba adelante desde pequeña.

El video del emotivo festejo de los 15 de Milena