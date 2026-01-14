Piden ayuda para joven que perdió una pierna tras violento choque sobre Ruta 11

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del sábado sobre la ruta provincial 11, a la altura de Valle María, dejó a un joven con lesiones de extrema gravedad y movilizó a toda una comunidad en torno a un pedido solidario. Se trata de Luciano “Lucho” Gutiérrez, de 27 años, quien se dirigía hacia su domicilio, cuando fue colisionado por un automóvil, lo que derivó en la amputación de una de sus piernas.

De acuerdo a lo relatado por su familia, el siniestro se produjo cuando un Renault 12, conducido por un hombre de 73 años, se cruzó de carril e impactó contra el joven. A pesar de la violencia del choque, Luciano permaneció consciente en todo momento y logró pedir ayuda, lo que permitió una rápida asistencia.

En primera instancia fue trasladado al hospital de Diamante y, debido a la complejidad de las heridas, derivado al Hospital San Martín de Paraná, donde fue intervenido quirúrgicamente y continúa internado, estable, en el área de traumatología.

Luisina Gutiérrez y Diego Cuello, familiares de Luciano (foto Elonce)

Su hermana, Luisina Gutiérrez, explicó a Elonce que la familia inició una campaña solidaria para poder refaccionar la vivienda del joven, que se encuentra inconclusa y deberá ser adaptada a su nueva condición. “Necesitamos terminar la casa y hacer las reformas necesarias para que él pueda vivir con comodidad. Hay que hacer rampas y adecuaciones, y eso implica mucho gasto en materiales y mano de obra”, relató.

Además de las obras en el hogar, la familia deberá afrontar costos vinculados a la rehabilitación, tratamientos psicológicos y, a futuro, la adquisición de una prótesis. “El camino es largo, pero Luciano tiene una fortaleza impresionante y unas ganas enormes de salir adelante”, expresó su tío Diego Cuello, quien destacó el acompañamiento permanente de familiares, amigos y vecinos.

La respuesta solidaria fue inmediata. Desde distintas localidades ofrecieron donaciones de materiales, camas, sillas de ruedas, electrodomésticos y asistencia de instituciones públicas y privadas. No obstante, la familia remarcó que, en esta etapa, la ayuda económica resulta fundamental para afrontar los gastos más urgentes.

Para quienes deseen colaborar, se habilitó el alias todo.para.lucho, a nombre de Luisina Bel N Gutiérrez. Asimismo, la familia agradeció el acompañamiento espiritual y pidió continuar con las oraciones por la recuperación del joven.

“Lo más importante es la vida y la solidaridad. Luciano quiere seguir adelante y nosotros vamos a estar a su lado en todo momento”, concluyeron sus familiares, visiblemente conmovidos pero firmes en la esperanza.