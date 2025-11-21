Personal del Ejército Argentino finalizó una capacitación en Estados Unidos

La comisión de militares argentinos recibió capacitación sobre el VCBR 8x8 Stryker, el nuevo vehículo que recibirá la fuerza.
Regresó al país la comisión de militares argentinos que se entrenó en Estados Unidos para recibir los nuevos vehículos blindados que recibirá el Ejército Argentino. El programa intensivo de capacitación se llevó a cabo en una Base Militar en el estado de Washington (Estados Unidos).
Los cinco militares argentinos, un oficial y cuatro suboficiales conductores motoristas, se instruyeron en la operación de los Vehículos de Combate Blindados a Rueda (VCBR) STRYKER 8x8.
El curso estuvo a cargo de instructores especializados de General Dynamics Land Systems, quienes impartieron un entrenamiento de carácter práctico y orientado a la familiarización con aspectos esenciales del blindado: seguridad en la operación, maniobras de conducción y mantenimiento preventivo.
Capacitación técnica y operativa en terreno
La instrucción combinó instancias teóricas y prácticas, estructuradas para garantizar una comprensión integral del sistema. Entre los contenidos abordados se incluyeron:
● Briefings de seguridad operacional específicos del STRYKER.
● Estudio técnico de nomenclatura, sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos.
● Reconocimiento de subsistemas clave como la estación remota de armas, la transmisión, la suspensión hidroneumática, el sistema de presión centralizada de neumáticos y los mecanismos de protección.
Esta etapa formativa tuvo un enfoque eminentemente práctico, orientado a garantizar el dominio técnico del vehículo, su operación segura y la correcta aplicación de los procedimientos de mantenimiento.
Una fase destacada del curso fue el entrenamiento en conducción táctica. Para acceder a esta instancia, los cursantes debieron superar una certificación obligatoria en simuladores oficiales del STRYKER, que reprodujeron con precisión las condiciones operativas del vehículo.
Superada esta etapa, el personal realizó:
● Maniobras básicas y avanzadas guiadas por instructores estadounidenses.
● Ejercicios de adaptación a distintos terrenos naturales del entorno de la base.
● Entrenamiento en despliegues tácticos, estacionamiento seguro, conducción en convoy y operación en condiciones de visibilidad reducida mediante sistemas de visión térmica.
Mantenimiento preventivo (PMCS): sostenimiento operativo
Otro pilar del entrenamiento fue el módulo de mantenimiento preventivo, centrado en los Procedimientos de Mantenimiento Preventivo y Servicios (PMCS). Este enfoque resulta esencial para asegurar la disponibilidad técnica del sistema, tanto en operaciones como en actividades logísticas de rutina.
Durante esta fase, los efectivos argentinos fueron entrenados en:
● Verificación de fluidos, presión de neumáticos, estado general del sistema de rodamiento.
● Identificación de fallas y protocolos de reporte.
● Uso de tabletas digitales provistas por General Dynamics, equipadas con software especializado para ejecutar rutinas de diagnóstico y mantenimiento.
● Reemplazo rápido de componentes y aplicación de criterios técnicos en mantenimiento de campaña.
El personal que completó esta capacitación ya se encuentra en territorio nacional, y esperan la oportunidad en estos días cuando, al llegar los vehículos al país, deban cumplir con todas las tareas logísticas propias de su recepción.
Para el Ejército Argentino la incorporación del VCBR 8x8 STRYKER es un salto cualitativo que forma parte del proceso de modernización, reequipamiento y actualización tecnológica en el que actualmente se encuentra trabajando la Fuerza.