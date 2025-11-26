Periodista murió al caer desde acantilado cuando intentaba sacar una foto en Mar del Plata

La periodista de 33 años falleció al caer por una escalera en mal estado en la zona de la Barranca de los Lobos. Vecinos denunciaron abandono en la infraestructura del lugar tras el hecho.
Periodista murió al caer por un acantilado en Mar del Plata. Una mujer de 33 años murió este miércoles por la tarde luego de caer por un acantilado en el sur de Mar del Plata, en un accidente ocurrido mientras intentaba tomarse una foto cerca de una escalera en mal estado. La víctima fue identificada como Leticia Lembi, periodista y consultora de comunicación oriunda de Tres Arroyos.
El hecho ocurrió alrededor de las 18.45, a la altura del kilómetro 365 de la Ruta 11, en una zona de acantilados ubicada en las cercanías de la Barranca de los Lobos y de la Estancia La Moringa.
Según informaron allegados, Lembi se encontraba caminando junto a un hermano y amigos cuando decidió tomarse una fotografía en el sector donde se encuentra la escalera deteriorada. En ese intento perdió el equilibrio y cayó al vacío desde aproximadamente 25 metros, muriendo en el acto.
Intervención de emergencias
Tras el llamado de sus acompañantes, personal de la Policía bonaerense llegó rápidamente al lugar, seguido por médicos del SAME y bomberos voluntarios del cuartel de San Patricio. También intervino personal del área de Riesgos Especiales del municipio de General Pueyrredón, que confirmó el fallecimiento de la mujer y trabajó en el rescate del cuerpo desde la costa.
Las actuaciones policiales quedaron a cargo de la Subcomisaría Los Acantilados, mientras que el fiscal Carlos Russo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 de Mar del Plata, inició la investigación. Según trascendió, el caso se investiga como muerte accidental.
Quién era Leticia Lembi
La noticia generó impacto inmediato en Tres Arroyos, ciudad natal de Lembi. El diario La Voz del Pueblo informó que la joven estaba en Mar del Plata por motivos laborales y recordó que integró su redacción durante un período en 2020. Lembi se había formado como periodista en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), pero en los últimos años se desempeñaba como consultora en estrategias de comunicación digital.
Era coordinadora de la consultora Onlera, fundada por su primo Santiago Escudero, quien, según el medio marplatense La Capital, estaba presente al momento del accidente. Horas antes, Lembi había participado del Onlera Summit, un evento de la firma en el que tuvo un rol destacado y en el que se tomó una de sus últimas fotografías con vida.
La periodista pertenecía a una familia reconocida en la sociedad tresarroyense. Había asistido al Colegio Holandés de la ciudad y era hija del propietario de Casa Evaristo, una histórica tienda de indumentaria que cerró tras más de ocho décadas de actividad.
Denuncias previas por el estado de la escalera
Tras el accidente, tomó relevancia un video publicado en julio por el medio marplatense Mar del Plata Notidata, en el que se advertía sobre el mal estado de la misma escalera desde la cual Lembi cayó. Vecinos del sur marplatense vienen reclamando desde hace años por el deterioro de esa infraestructura y por la falta de mantenimiento en los accesos a los acantilados.
Las denuncias señalan abandono generalizado en la zona, ubicada a unos 15 kilómetros del centro de Mar del Plata, sobre la Ruta Provincial 11 camino a Chapadmalal, a la altura del kilómetro 535. “Algo que siempre se supo: casi todos los acantilados están señalizados con carteles de peligro de derrumbe”, expresó una vecina en redes sociales tras conocerse la muerte de Lembi.
La investigación continuará para determinar responsabilidades y evaluar si existieron fallas en la prevención y señalización de riesgos en el área. (Fuente: Clarín)