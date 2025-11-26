Pasajeros con sarampión que pasaron por Entre Ríos: el recorrido completo y paradas

Pasajeros con sarampión que pasaron por Entre Ríos

Las autoridades sanitarias nacionales emitieron una alerta luego de confirmar que cuatro personas con sarampión viajaron en tres micros de larga distancia que recorrieron varias provincias del país, incluyendo Entre Ríos. El objetivo es identificar a pasajeros que hayan compartido los ómnibus y puedan haber estado expuestos al virus, considerado altamente contagioso.

Según informó el último Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud, los casos corresponden a una familia que había viajado a Bolivia para participar de actividades sociales en espacios cerrados, donde habían detectado personas sintomáticas.

Se trata de tres adultos de 46, 39 y 21 años y un menor de 11, todos sin antecedentes de vacunación. El 20 de noviembre, el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional de Uruguay notificó los casos sospechosos, que luego fueron confirmados.

Sarampión

Recorrido y paradas realizadas

Los infectados ingresaron al país el 14 de noviembre por el cruce Yacuiba (Bolivia)–Salvador Mazza (Salta) y salieron hacia Uruguay el 16 de noviembre por el paso Colón (Entre Ríos)–Paysandú, con destino a la localidad de San Javier.

Durante el trayecto, se desplazaron en dos micros distintos hasta Buenos Aires y luego en un tercer ómnibus hacia Entre Ríos. Las autoridades lograron reconstruir la hoja de ruta completa:

Autobuses Quirquincho S.R.L.

Origen: Santa Cruz de la Sierra, Bolivia – 13 de noviembre

Llegada a Retiro: 15 de noviembre a las 13

Paradas: Parador Mosconi (Salta), Rosario de la Frontera (Santiago del Estero), Parador San Nicolás (Buenos Aires)

Descenso de pasajeros: Liniers y terminal de Retiro

Balut Hermanos S.R.L.

Origen: Salvador Mazza – 14 de noviembre

Llegada a Retiro: 15 de noviembre a las 19:43

Paradas: Pintos (Santiago del Estero), Totoras (Santa Fe)

Ascensos y descensos: terminales de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, San Pedro, Campana, Escobar, Pacheco, Liniers, Dellepiane y Retiro

San José S.R.L.

Origen: Retiro – 15 de noviembre a las 21:40

Destino: Federación, Entre Ríos – 16 de noviembre

Paradas: Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia y Federación

El Ministerio de Salud comunicó que cualquier persona que haya estado en estos recorridos debe mantenerse atenta a síntomas como fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis o tos.

La cartera sanitaria indicó que quienes presenten signos compatibles deben concurrir con barbijo a un establecimiento de salud e informar que fueron contacto de un caso confirmado de sarampión. (Clarín)