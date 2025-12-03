Pareja entrerriana representa a Argentina en la final del Mundial de Bachata

REDACCIÓN ELONCE
La pareja entrerriana integrada por Camila Pernizza y Nicolás Lezcano clasificó a la final del Mundial Euroson Latino en Cancún. En diálogo con Elonce, destacaron el esfuerzo, el apoyo recibido y la emoción de representar a Argentina entre los 10 mejores del mundo.
La pareja de bailarines entrerrianos compuesta por Camila Pernizza y Nicolás Lezcano clasificó directamente a la final del Mundial Euroson Latino, que está prevista para esta noche en Cancún. Según contaron a Elonce, quedaron entre los diez mejores de su categoría tras superar las fases provincial y nacional, donde también se consagraron campeones.
Los bailarines representarán a Argentina en la instancia decisiva y aseguraron que viven el momento “con una ansiedad y unos nervios tremendos”, debido al nivel internacional de la competencia, de la que participan más de 46 países.
Del apoyo local al desafío mundial
Los artistas explicaron que, si bien trabajan de manera profesional en la danza, mantienen otros empleos para sostener económicamente su actividad. Para llegar al certamen, contaron con el acompañamiento de sponsors locales y apoyos particulares. “Muchos aportes pequeños se destinaron a este sueño”, remarcaron.
Además de competir como dúo, integran el grupo Cronos Dance Company, con el que también fueron campeones provinciales y nacionales. El equipo reúne bailarines de Colón, Gualeguaychú, Concordia y otras localidades, que ensayan desde marzo de manera conjunta.
Una competencia diversa y exigente
El Mundial Euroson Latino reúne categorías de bachata, salsa, kizomba y cha cha cha. De Entre Ríos, Camila y Nicolás son los únicos representantes provinciales. Aseguraron que Argentina suele destacarse no solo por su nivel artístico, sino también por el aliento de su público: “El argentino tiene mucha hinchada, eso motiva muchísimo arriba del escenario”.
Sobre la preparación de la coreografía, explicaron que está diseñada por su profesora y que fue ajustada durante todo el año según las devoluciones del jurado.
Entre los aspectos evaluados figuran expresión corporal, dificultad coreográfica, tiempo musical, vestuario y hasta detalles mínimos como peinados o accesorios que no deben desprenderse.
La final, esta tarde en Cancún
La presentación final será este miércoles por la tarde en México, alrededor de las 18 horas (20 en Argentina). La competencia puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de Euroson Latino o desde su cuenta de Instagram, donde se comparte el enlace a cada transmisión.