OSER ratificó que no está permitido cobrar plus a los afiliados y pidió denunciarlo

No está autorizado el cobro de plus a sus afiliados.

La prohibición del cobro de plus en OSER volvió a quedar en el centro de la discusión luego de que el Círculo Médico de Paraná habilitara formalmente a sus profesionales a percibir un arancel compensatorio de los afiliados de la Obra Social de Entre Ríos. Frente a esa decisión, la entidad provincial emitió un comunicado para reiterar que esa práctica no está autorizada.

La medida del Círculo Médico fue confirmada a Elonce por su presidente, Eduardo Vesco, quien sostuvo que las negociaciones con la obra social se prolongan desde hace más de un año sin alcanzar una actualización de honorarios que permita acompañar la inflación y el incremento de los costos del sector.

Según explicó, la última propuesta presentada por la obra social contempló una actualización del 3,5% en los aranceles de las prácticas médicas. Desde la entidad profesional consideraron que ese porcentaje resulta insuficiente frente al contexto económico actual.

OSER reiteró que no se pueden trasladar costos a los afiliados

Ante las manifestaciones públicas realizadas por el Círculo Médico de Paraná, OSER difundió un comunicado aclaratorio en el que recordó que no está autorizado el cobro de aranceles compensatorios o plus por prestaciones incluidas dentro de la cobertura de la obra social.

Desde la entidad señalaron que las prácticas médicas comprendidas en los convenios vigentes deben brindarse en las condiciones acordadas, sin que los afiliados deban afrontar pagos adicionales al momento de la atención.

Asimismo, remarcaron que cualquier intento de trasladar costos extras a los usuarios constituye una situación irregular que debe ser informada para que se adopten las medidas correspondientes.

Canales de denuncia para los afiliados

En ese marco, OSER instó a los afiliados que sean requeridos a abonar un plus o arancel complementario a realizar la denuncia a través de los canales oficiales de la obra social.

La entidad provincial sostuvo que estas situaciones serán analizadas y que se avanzará con las actuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los convenios vigentes con los prestadores.

De esta manera, mientras continúa la discusión por la actualización de los honorarios médicos, OSER ratificó que los afiliados no deben realizar pagos adicionales por prestaciones que se encuentran contempladas dentro de su cobertura.