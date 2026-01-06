Lanzaron una orquesta-escuela en Federación con más de 60 inscriptos

El director de la orquesta, Leonardo Avincini, explicó a Elonce cómo nació el proyecto y destacó la amplia convocatoria para una iniciativa abierta a niños, jóvenes y adultos. “Más allá del estudio musical, la orquesta es un trabajo colectivo", valoró.
Orquesta-escuela en Federación.
Una nueva orquesta escuela comenzó a funcionar en Federación, con una destacada respuesta de la comunidad y más de 60 personas inscriptas en sus primeras semanas de actividad. Se trata de un proyecto de formación musical abierto a todas las edades, que apunta a generar un espacio colectivo de aprendizaje y participación cultural.
Al respecto, el director de la orquesta, Leonardo Avincini, explicó a Elonce que la iniciativa surgió a partir del impulso de Emiliano Zubarán, músico y profesional radicado en Federación. “Él es odontólogo, pero además es músico, bandoneonista e integrante de coros. A partir de un trabajo conjunto que hicimos en San Salvador, empezó a plantear la idea de generar algo similar en Federación, donde no había una propuesta de orquesta”, relató.
Tras varias charlas y gestiones, el proyecto comenzó a concretarse en diciembre, con la participación de docentes de la Orquesta de San Salvador. “Arrancamos de manera formal y la verdad es que nos sorprendió la respuesta: ya tenemos más de 60 inscriptos”, señaló Avincini.
Actualmente, la orquesta trabaja con una sección de cuerdas, integrada por violines, violas, violonchelos y contrabajo, considerada una de las bases fundamentales de una formación orquestal. La propuesta está pensada como un espacio de formación musical, por lo que pueden sumarse desde niños hasta adultos. “Hoy hay muchos adolescentes y adultos, pero la idea es que en marzo, con el inicio del ciclo lectivo, podamos recorrer las escuelas para que se sumen chicos de primaria y secundaria”, explicó el director.
Uno de los principales desafíos del proyecto fue la disponibilidad de instrumentos. En ese sentido, Avincini destacó el rol de Zubarán: “Él fue quien dio el gran paso inicial, consiguiendo gran parte de los instrumentos necesarios. Eso permitió que la orquesta pudiera arrancar”. Con el correr de las semanas, varios participantes comenzaron a adquirir sus propios instrumentos, consolidando el crecimiento del espacio.
En cuanto al trabajo musical, Avincini explicó que durante los primeros meses se enfocarán en el aprendizaje técnico y la lectura de partituras. “Estamos trabajando con métodos específicos para cada instrumento. La idea es que hasta mitad de año se logre una base sólida para, más adelante, pensar en repertorio y posibles presentaciones”, indicó.
En la oportunidad, el director subrayó además el valor social del proyecto. “Más allá del estudio musical, la orquesta es un trabajo colectivo. Hay chicos, jóvenes y adultos con realidades muy distintas, y aprender a compartir, a acompañarse y a respetar los tiempos de cada uno es parte fundamental del proceso”, sostuvo.
Desde la organización remarcaron que el objetivo principal es acercar la música a la comunidad y generar una alternativa cultural sostenida en el tiempo. “No es sencillo empezar de cero, pero el entusiasmo que hay en la ciudad nos impulsó a hacerlo”, concluyó Avincini.