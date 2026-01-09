 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Muy cerquita de Paraná

Con The La Planta y La Contra, este domingo se realizará la Fiesta de la Playa en Villa Urquiza

La 26ª edición de la Fiesta de la Playa se realizará este domingo desde las 14, con DJs, bandas en vivo, danza y los shows de The La Planta y La Contra. El evento contará con servicio especial de colectivos desde Paraná y regreso garantizado por la noche.

9 de Enero de 2026
Con The La Planta y La Contra, este domingo se realizará la Fiesta de la Playa en Villa Urquiza
Con The La Planta y La Contra, este domingo se realizará la Fiesta de la Playa en Villa Urquiza

La 26ª edición de la Fiesta de la Playa se realizará este domingo desde las 14, con DJs, bandas en vivo, danza y los shows de The La Planta y La Contra. El evento contará con servicio especial de colectivos desde Paraná y regreso garantizado por la noche.

La tradicional Fiesta de la Playa se realizará este domingo 11 de enero y marcará la 26ª edición consecutiva de uno de los eventos más convocantes del verano entrerriano. Con una grilla encabezada por The La Planta y La Contra, la localidad se preparó para recibir a miles de visitantes en una jornada que combinará música, danza y actividades al aire libre. Elonce realizará una cobertura especial del evento.

Villa Urquiza se prepara para su tradicional Fiesta de la Playa

 

El secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Silvio Alarcón, explicó que los preparativos continúan pese a las inclemencias climáticas registradas en las últimas horas. “A pesar de que hemos tenido desde ayer a la tarde una pequeña lluvia, seguimos trabajando. El pronóstico nos alegra porque a partir de mañana tendremos sol y el domingo una temperatura ideal para la Fiesta de la Playa”, relató.

Fiesta de la playa
Fiesta de la playa

Grilla artística y actividades

Sobre el cronograma, Alarcón detalló que las actividades comenzarán desde las 14 horas en la zona de la playa. “Vamos a iniciar con mucha música en la playa, ya está enclavado el escenario con DJ Pachi y después arrancamos con Gabi Isasi, Enzo Barzola, The La Planta, y cerraremos con La Contra”, precisó. Además, señaló que el grupo División X participará con una propuesta de danza en el sector costero.

 

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Valentina Rivero, destacó la importancia del evento para la comunidad y el turismo. “Para nosotros es un evento súper importante y esperado, tanto por la gente del pueblo como por quienes eligen visitarnos”, afirmó.

Fiesta de la Playa
Fiesta de la Playa

Expectativa turística y entradas

Rivero subrayó que la Fiesta de la Playa genera movimiento turístico incluso antes del fin de semana central. “Ya entre semana se ve el movimiento de turistas que eligen Villa Urquiza. Tenemos una playa muy linda y en perfectas condiciones, y desde el viernes comienzan a llegar al camping y a los alojamientos”, señaló.

 

En cuanto a la ocupación, Alarcón indicó que el nivel alcanzó el 95%. “Algunos están llegando y quedan pocos espacios libres, pero se está trabajando muy bien con los prestadores de servicios, cabañas, bungalows y casas de alquiler”, agregó.

 

Respecto a las entradas, informó que las anticipadas se venden de manera online hasta este viernes y que continúan en puntos físicos. “La entrada anticipada cuesta 15.000 pesos; de manera online se suma un costo de plataforma de 1.500 pesos. En puerta, el domingo, el valor será de 20.000 pesos”, detalló.

The La Planta
The La Planta
La contra
La contra

Seguridad y transporte

Alarcón remarcó que se diagramó un operativo de seguridad conjunto con la Policía. “Tuvimos una reunión con el jefe departamental, la comisaría local y el intendente para organizar el operativo. Pedimos a los visitantes que no lleven vidrio ni objetos punzantes, porque serán retenidos en el ingreso”, explicó.

 

Finalmente, confirmó que habrá servicio especial de transporte. “Va a haber traslado desde la terminal de Paraná a Villa Urquiza a cargo de Codta, con frecuencias aproximadas cada una hora desde las 10. Para el regreso, el servicio estará garantizado desde las 20.30”, concluyó.

Temas:

Fiesta de la playa Villa Urquiza Turismo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso