Con The La Planta y La Contra, este domingo se realizará la Fiesta de la Playa en Villa Urquiza

La 26ª edición de la Fiesta de la Playa se realizará este domingo desde las 14, con DJs, bandas en vivo, danza y los shows de The La Planta y La Contra. El evento contará con servicio especial de colectivos desde Paraná y regreso garantizado por la noche.
La tradicional Fiesta de la Playa se realizará este domingo 11 de enero y marcará la 26ª edición consecutiva de uno de los eventos más convocantes del verano entrerriano. Con una grilla encabezada por The La Planta y La Contra, la localidad se preparó para recibir a miles de visitantes en una jornada que combinará música, danza y actividades al aire libre. Elonce realizará una cobertura especial del evento.
El secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Silvio Alarcón, explicó que los preparativos continúan pese a las inclemencias climáticas registradas en las últimas horas. “A pesar de que hemos tenido desde ayer a la tarde una pequeña lluvia, seguimos trabajando. El pronóstico nos alegra porque a partir de mañana tendremos sol y el domingo una temperatura ideal para la Fiesta de la Playa”, relató.
Grilla artística y actividades
Sobre el cronograma, Alarcón detalló que las actividades comenzarán desde las 14 horas en la zona de la playa. “Vamos a iniciar con mucha música en la playa, ya está enclavado el escenario con DJ Pachi y después arrancamos con Gabi Isasi, Enzo Barzola, The La Planta, y cerraremos con La Contra”, precisó. Además, señaló que el grupo División X participará con una propuesta de danza en el sector costero.
Por su parte, la secretaria de Gobierno, Valentina Rivero, destacó la importancia del evento para la comunidad y el turismo. “Para nosotros es un evento súper importante y esperado, tanto por la gente del pueblo como por quienes eligen visitarnos”, afirmó.
Expectativa turística y entradas
Rivero subrayó que la Fiesta de la Playa genera movimiento turístico incluso antes del fin de semana central. “Ya entre semana se ve el movimiento de turistas que eligen Villa Urquiza. Tenemos una playa muy linda y en perfectas condiciones, y desde el viernes comienzan a llegar al camping y a los alojamientos”, señaló.
En cuanto a la ocupación, Alarcón indicó que el nivel alcanzó el 95%. “Algunos están llegando y quedan pocos espacios libres, pero se está trabajando muy bien con los prestadores de servicios, cabañas, bungalows y casas de alquiler”, agregó.
Respecto a las entradas, informó que las anticipadas se venden de manera online hasta este viernes y que continúan en puntos físicos. “La entrada anticipada cuesta 15.000 pesos; de manera online se suma un costo de plataforma de 1.500 pesos. En puerta, el domingo, el valor será de 20.000 pesos”, detalló.
Seguridad y transporte
Alarcón remarcó que se diagramó un operativo de seguridad conjunto con la Policía. “Tuvimos una reunión con el jefe departamental, la comisaría local y el intendente para organizar el operativo. Pedimos a los visitantes que no lleven vidrio ni objetos punzantes, porque serán retenidos en el ingreso”, explicó.
Finalmente, confirmó que habrá servicio especial de transporte. “Va a haber traslado desde la terminal de Paraná a Villa Urquiza a cargo de Codta, con frecuencias aproximadas cada una hora desde las 10. Para el regreso, el servicio estará garantizado desde las 20.30”, concluyó.