Fue a la iglesia y se olvidó a su hijo dentro del auto: vecinos rompieron ventanilla para rescatarlo

Un bebé de un año fue rescatado tras permanecer unos veinte minutos dentro de un auto cerrado en pleno centro de Posadas. Testigos rompieron una ventanilla para retirarlo y la Justicia investiga el hecho como abandono de persona.
Un bebé de un año fue rescatado luego de permanecer unos veinte minutos dentro de un auto cerrado en la esquina de Entre Ríos y Buenos Aires, en el centro de Posadas, provincia de Misiones. El hecho ocurrió el viernes 28 de noviembre, cerca de las 17, cuando una transeúnte advirtió que el niño estaba solo en el interior del Honda Civic, bajo un intenso calor.
La mujer pidió ayuda al dueño de una gomería ubicada frente al lugar. Ambos rompieron una ventanilla para poder retirar al menor, que se encontraba consciente pero en una situación de riesgo extremo. “El bebé no murió de casualidad”, señaló una fuente directa del caso al describir la escena.
Los testimonios incorporados al expediente permiten reconstruir el tiempo durante el cual el niño permaneció en el vehículo. La dueña de un local de indumentaria aportó un video que registra el momento en que el padre se aleja del auto y el lapso de ausencia.
También declaró el gomero conocido como Neco, quien ayudó a abrir el vehículo. Ambos confirmaron que el auto estaba totalmente cerrado y que el calor dentro del habitáculo era agobiante.
La reacción del padre al regresar al auto
Según lo informado por el Juzgado de Instrucción Dos, el hombre volvió al lugar unos veinte minutos después. Al ver el vidrio roto, dijo no entender lo sucedido. Una fuente judicial afirmó que el padre habría asegurado ante la Policía de Misiones que “se había olvidado que había ido con el bebé”.
El caso se investiga bajo la figura de abandono de persona, y el hombre fue citado a indagatoria para este jueves.
El juez Juan Manuel Monte ordenó:
Incorporar los videos aportados por comercios de la zona.
Convocar nuevamente a todos los testigos.
Remitir el sumario completo con la calificación provisoria de abandono de persona.
Citar a indagatoria al padre del niño.
Tomar declaración a la mujer que llamó al 911.
El niño no sufrió lesiones graves
El rescate se conoció cuando el Grupo de Acción Policial llegó tras el aviso de la transeúnte. El bebé fue atendido, se constató que estaba consciente y sin lesiones de gravedad, y luego fue entregado nuevamente a sus padres.
La causa continúa su curso con nuevas pruebas y testimonios que buscan establecer con precisión cómo se desarrolló el hecho y el nivel de responsabilidad del padre. (Misiones online)