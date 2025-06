Ofrecieron una casa a mujer que fue desalojada y dejaron sus cosas en la calle

Ofrecieron una casa a mujer que sufrió un abrupto desalojo . América Ayala, vecina de Federal e integrante de la comunidad Charrúa, recibió el ofrecimiento de una vivienda para reubicarse luego de atravesar una dramática situación de desalojo. “Estoy contenta porque voy a tener una casa”, expresó emocionada en diálogo con Elonce.

Desalojo sin orden judicial y pertenencias bajo la lluvia

El episodio ocurrió el pasado 18 de junio, día de su cumpleaños, mientras Ayala se encontraba trabajando. “Recibí un llamado y me dijeron que mis cosas estaban afuera, en la vereda y bajo la lluvia. Pensé que era una broma”, relató.

Según denunció, fue la propietaria de la vivienda quien decidió avanzar con el desalojo, a pesar de que existía un contrato de alquiler vigente. “Quedé en la calle sin nada, nunca pensé que me iba a pasar algo así”, afirmó.

La situación se desencadenó cuando, en mayo, la dueña le informó que el alquiler subiría de $100.000 a $260.000. Ayala explicó que no podía afrontar ese aumento: “Le dije que no llegaba a pagar tanto y me contestó que iba a tomar otras medidas”.

Denuncia por robo y presentación ante la justicia

Además del desalojo, Ayala denunció que durante la irrupción forzada en su vivienda le sustrajeron pertenencias de valor. “Forzaron la puerta, se reían, filmaron todo y me desaparecieron contratos, dinero y objetos personales”, aseguró.

El 23 de junio realizó la denuncia correspondiente ante la fiscalía local y espera una respuesta en los próximos días. Mientras tanto, continúa alojada con su hija a la espera de poder estabilizarse. “Ya perdí casi todo, los muebles se arruinaron. Solo quiero empezar de nuevo”, expresó.

