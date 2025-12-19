Veterinarios de Entre Ríos rechazaron las pialadas y pidieron aplicar la ley de protección animal

El Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos emitió un comunicado oficial en el que manifestó su rechazo a la realización de las denominadas “pialadas” a equinos, al considerar que se trata de prácticas que generan maltrato y crueldad animal, en violación a la legislación vigente. El pronunciamiento fue difundido el 18 de diciembre y se basó en normas nacionales y reglamentos específicos sobre bienestar animal.

Según se detalló en el documento, las pialadas consistieron en la destreza de enlazar al animal desde sus patas delanteras, una práctica que, por sus características, sometió a los equinos a situaciones de alto riesgo. Desde la entidad profesional se advirtió que estos eventos provocaron, en numerosos casos, lesiones musculares, traumatismos y heridas de gravedad, que incluso pudieron derivar en la muerte del animal.

Alcance de la normativa vigente

El comunicado recordó que la Ley Nacional 14.346 de Protección del Animal estableció penas de prisión para quienes infligieran malos tratos o actos de crueldad hacia los animales. En ese marco, se subrayó que la normativa tipificó como actos de crueldad mutilar, golpear o causar sufrimientos innecesarios, situaciones en las que —según el Colegio— encuadraron claramente las pialadas a equinos.

Asimismo, se remarcó que estas prácticas no pudieron ser justificadas bajo el argumento de tratarse de expresiones culturales o tradicionalistas, ya que la ley no contempló excepciones cuando se puso en riesgo la integridad física de los animales.

Prohibición y llamado a las autoridades

En su postura institucional, el Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos resolvió prohibir la participación de profesionales veterinarios en la organización, supervisión o aval técnico de eventos de pialadas. Además, instó a las autoridades municipales y provinciales a prevenir la realización de estas actividades y a garantizar la efectiva aplicación de la Ley 14.346 ante cualquier hecho que configure maltrato animal.

Desde la colegiatura señalaron que promovieron actividades culturales y recreativas que respetaran los principios del bienestar animal y la relación armónica entre las comunidades rurales y sus animales. En ese sentido, consideraron posible alcanzar un equilibrio mediante el trabajo conjunto, la información y la concientización.

Finalmente, el Colegio recordó que tanto profesionales matriculados como cualquier ciudadano pueden realizar denuncias ante la propia institución, la autoridad policial o judicial, en caso de tomar conocimiento de hechos que pongan en riesgo la integridad de los equinos, siempre en el marco de la legislación vigente.