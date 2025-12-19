El entrerriano Julián Azaad anunció su retiro del beach vóley profesional

El jugador de Cerrito confirmó el final de su carrera a través de un emotivo mensaje. Fue uno de los referentes del beach vóley argentino y llevó a Entre Ríos a los Juegos Olímpicos.
El jugador entrerriano Julián Azaad, nacido en la localidad de Cerrito, anunció su retiro del beach vóley profesional y puso fin a una extensa y destacada trayectoria en la disciplina. La confirmación llegó a través de un mensaje, donde expresó sensaciones personales, reflexiones sobre el paso del tiempo y el cierre definitivo de una etapa que lo tuvo como protagonista del alto rendimiento.
Azaad señaló que hacía varios meses se sentía retirado, aunque recién ahora pudo ponerlo en palabras. “Nunca creí en el retiro como una soga que se corta, sino más bien en algo que se suelta de a poco”, expresó, al describir el proceso interno que lo llevó a tomar la decisión. En ese sentido, afirmó que necesitaba “dejar de ser quien fui, para empezar a pensar en quién quiero ser”.
El deportista de Cerrito, de 34 años, explicó que, si bien desde lo estructural ya no formaba parte del circuito profesional, todavía mantenía hábitos y exigencias propias del alto rendimiento. “Es un buen momento para despedirme del profesionalismo”, escribió, al reconocer que el impulso de entrenar y competir ya no resultaba necesario ni urgente al analizarlo en una perspectiva más amplia.
Una carrera marcada por logros y crecimiento personal
En su mensaje, Azaad repasó los años vividos dentro del beach vóley y destacó el impacto que el deporte tuvo en su vida. “Han sido años maravillosos y experiencias increíbles, que jamás creí vivir cuando empecé a jugar a esto”, manifestó. También subrayó que el camino recorrido le permitió conocer personas y lugares, pero sobre todo, conocerse a sí mismo y crecer a partir de los desafíos enfrentados.
El jugador reconoció que el proceso no estuvo exento de dificultades y de una fuerte autoexigencia. “Me expuse a situaciones difíciles y eso me hizo crecer de una manera en la que hoy me siento bastante orgulloso, aunque sea una sensación que ponga en duda constantemente”, expresó, al aludir a las presiones propias del alto nivel competitivo.
Tomó parte de los Juegos Sudamericanos de Santiago de Chile 2014 y los Juegos Sudamericanos de Playa Manta 2011 y Vargas 2014 (suma 1 plata). Integró el comité Olímpico en Tokio 2020; obtuvo medalla de Bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019; múltiples podios en el Circuito Sudamericano y participó en los Mundiales de Viena 2017 y Hamburgo 2019.
Autocrítica, agradecimientos y cierre de etapa
Azaad también realizó una reflexión autocrítica sobre su carrera deportiva y admitió que, en la búsqueda de sus objetivos, pudo haber cometido errores. “Seguramente cometí errores y generé daños”, señaló, aunque aclaró que nunca fue de manera personal ni algo de lo que se sienta orgulloso.
También agradeció a todas las personas que lo apoyaron a lo largo de su carrera, desde sus padres, compañeros, entrenadores, psicólogo deportivo, preparadores físicos, kinesiólogos y “a los que siempre acompañaron, en una tribuna, por redes, o cara a cara”.
Con este anuncio, Julián Azaad cerró una etapa que lo tuvo como uno de los mejores exponentes del beach vóley argentino. A lo largo de su carrera, fue referente de la disciplina y logró llevar a Entre Ríos a los Juegos Olímpicos, consolidándose como una figura destacada del deporte nacional.