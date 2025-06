Liberaron a la mujer que recibió por error 500 millones de pesos: confirman cuánto gastó

Verónica Acosta, la mujer de Villa Mercedes, San Luis, que recibió por error una transferencia de más de 500 millones de pesos desde una cuenta del Gobierno de San Luis, fue liberada tras estar varios días detenida.

A pesar de recuperar su libertad, continúa imputada por estafa, defraudación y retención indebida de fondos del Estado.

El caso se remonta a principios de mayo, cuando recibió en su cuenta de Mercado Pago una transferencia de 510.236.811 pesos provenientes del Tesoro provincial. El error fue detectado por un funcionario que realizó la operación, quien rápidamente hizo la denuncia.

Antes de que se descubriera el depósito, Acosta ya había realizado 66 transferencias y gastado parte de los fondos. Su abogado, Hernán Echevarría, explicó a ElDoce que la mujer actuó creyendo que podía disponer del dinero.

“Ella un día lunes 6 de mayo estaba esperando una transferencia de 8 mil pesos de cuota alimentaria. Y recibió la cifra de 500 millones de pesos. Primero pensó que el teléfono se había roto, lo apagó, reinició y los ceros seguían estando”, indicó Echevarría.

“Lo que ella dijo es que pensó en sus hijos, y compró ropa de invierno, comida, carne, un Ford Ka 2010”, detalló su abogado.

Dos días después, fue allanada y se le secuestraron todos los elementos comprados. “Quedó detenida junto a cinco personas más, todos familiares a los que les hizo transferencia. Compraron cosas de primera necesidad”, agregó Echevarría.

La fiscalía del Estado de San Luis los acusó de estafa, defraudación y uso indebido de fondos. Sin embargo, Echevarría argumentó que no se configuraba delito penal y solicitó su liberación. “Comencé diciendo que no había delito penal, no se configura el delito de estafa, de defraudación al Estado y uso indebido fondos públicos”, afirmó.

Inicialmente, se les exigió una fianza de 30 millones de pesos, pero tras una apelación, fueron liberados sin tener que depositar esa suma.

Según Echevarría, al momento de bloquear las cuentas, quedaban aproximadamente 470 millones de pesos. “Si bien a ella le depositaron 515 millones, hizo compras y transferencias a su familiares. Cuando el miércoles se bloquearon las cuentas quedaba un monto estimativo de 470 millones de pesos”, explicó.

En total, Acosta dispuso de 44 millones de pesos, entre gastos personales y transferencias a sus familiares. A pesar de las acusaciones, no perderá el acceso a planes sociales. Con tres meses de investigación por delante, se espera una audiencia para determinar si el caso se eleva a juicio. “Entiendo que no se ha cometido delito”, concluyó el abogado.