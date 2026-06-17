Ofrecen millonaria recompensa por sospechoso del crimen de un policía federal

El gobierno dispuso una recompensa de $20 millones para quienes aporten datos que permitan localizar y detener a Eduardo Rodolfo Muñoz, investigado por el crimen de un policía federal.
El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa de $20 millones para quienes aporten datos que permitan localizar y detener a Eduardo Rodolfo Muñoz, investigado por su presunta vinculación con el asesinato de un agente de la Policía Federal Argentina.
La medida, oficializada mediante la Resolución 543/2026, publicada tras un pedido formulado por la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Rosario, busca obtener información que permita dar con el paradero del sospechoso, quien permanece prófugo y cuenta con orden de captura vigente.
Según consta en la resolución, Muñoz es investigado por su presunta participación en el homicidio del agente de la Policía Federal Argentina (PFA) Rodolfo Arnaldo Manfredi, ocurrido durante la noche del 11 de junio de 2026 en Villa Banana, Rosario.
La solicitud para ofrecer la recompensa fue impulsada por el fiscal federal Matías Mené, a cargo de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, en conjunto con la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).
Orden de captura y antecedentes penales
La resolución detalla que el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz dictó la orden de captura contra Eduardo Rodolfo Muñoz el pasado 12 de junio, en el marco de la investigación judicial que busca esclarecer el crimen del efectivo federal.
Asimismo, se informó que el sospechoso posee antecedentes penales vinculados al narcotráfico. En diciembre de 2023 fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Rosario a cuatro años de prisión por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la intervención organizada de tres o más personas.
De acuerdo con la documentación oficial, la existencia de esa condena fue uno de los antecedentes incorporados al expediente que motivó la decisión del Ministerio de Seguridad Nacional de activar el Programa Nacional de Recompensas.
Cómo aportar información
La cartera encabezada por la ministra de Seguridad Nacional estableció una recompensa de 20 millones de pesos para aquellas personas que, sin haber participado en los hechos investigados, aporten datos considerados útiles para concretar la detención de Muñoz.
Las autoridades indicaron que quienes cuenten con información podrán comunicarse de manera gratuita con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea telefónica 134, habilitada para recibir denuncias y datos relevantes.
La resolución también establece que la identidad de quienes aporten información será preservada. El pago de la recompensa quedará sujeto a la evaluación de la autoridad judicial interviniente respecto de la utilidad y el mérito de los datos suministrados.
Difusión nacional de la búsqueda
Además de la recompensa económica, el Ministerio instruyó a la Dirección de Comunicación Institucional para difundir la búsqueda del sospechoso en medios de comunicación de alcance nacional.
En paralelo, se ordenó a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales la publicación y distribución de los afiches oficiales con la fotografía y los datos identificatorios del prófugo, con el objetivo de ampliar la difusión y favorecer su localización.