 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Regirá desde este mes

Nuevo cuadro tarifario de luz: “Cualquier aumento sería el golpe final para muchos comercios y pymes”, advirtieron

Mario Sarli, del Centro de Almaceneros, expresó que “todos los meses vendemos un poco menos y los costos suben cada vez más” sobre el impacto en comercios sobre el cuadro tarifario de luz.

3 de Septiembre de 2025
Cómo afecta la medida a comercios y pymes.
Cómo afecta la medida a comercios y pymes. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

El EPRE aplicó desde principio de septiembre un nuevo cuadro tarifario de luz. Elonce se acercó a un comercio de Paraná para conocer la opinión del sector sobre esta medida.

 

 

 

Mario Sarli, del Centro de Almaceneros, explicó cómo repercute en el sector: “Veníamos reclamando desde el inicio de esta gestión un nuevo cuadro tarifario y de esto no tenemos ni idea. Espero que el cuadro tarifario sea beneficioso para los comerciantes y las pymes porque no resistimos más aumentos”.

 

Mario Sarli, del Centro de Almaceneros. Foto: Elonce.
Mario Sarli, del Centro de Almaceneros. Foto: Elonce.

 

“Puedo asegurar que cualquier comercio, con la cantidad de heladeras que tenemos en temporada alta, gastamos más de 3.000 kilowatts”, apreció el hombre.

 

También expuso que “los negocios han evolucionado muchísimo, donde cada mercadería tiene su heladera con distinto frío. No tenemos menos de ocho o diez motores funcionando permanentemente, más el aire acondicionado en el verano. Reclamábamos que tengamos algo distinto a cómo se venía cobrando el cuadro tarifario que teníamos hasta ahora. Veremos cómo se implementa esto”.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

En la misma línea, criticó la medida: “Cualquier aumento sería el golpe final para muchos comercios y pymes”. A modo de ejemplo, la tarifa de luz en algunos comercios llegó a $1.400.000, lo que calificó como “imposible de pagarlo”.

 

“Todos los meses vendemos un poco menos y los costos suben cada vez más”, cerró el duro balance tras 26 años de trabajo.

Temas:

Comercio luz
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso