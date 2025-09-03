Nuevo cuadro tarifario de luz: “Cualquier aumento sería el golpe final para muchos comercios y pymes”, advirtieron

El EPRE aplicó desde principio de septiembre un nuevo cuadro tarifario de luz. Elonce se acercó a un comercio de Paraná para conocer la opinión del sector sobre esta medida.

Mario Sarli, del Centro de Almaceneros, explicó cómo repercute en el sector: “Veníamos reclamando desde el inicio de esta gestión un nuevo cuadro tarifario y de esto no tenemos ni idea. Espero que el cuadro tarifario sea beneficioso para los comerciantes y las pymes porque no resistimos más aumentos”.

Mario Sarli, del Centro de Almaceneros. Foto: Elonce.

“Puedo asegurar que cualquier comercio, con la cantidad de heladeras que tenemos en temporada alta, gastamos más de 3.000 kilowatts”, apreció el hombre.

También expuso que “los negocios han evolucionado muchísimo, donde cada mercadería tiene su heladera con distinto frío. No tenemos menos de ocho o diez motores funcionando permanentemente, más el aire acondicionado en el verano. Reclamábamos que tengamos algo distinto a cómo se venía cobrando el cuadro tarifario que teníamos hasta ahora. Veremos cómo se implementa esto”.

Foto: Elonce.

En la misma línea, criticó la medida: “Cualquier aumento sería el golpe final para muchos comercios y pymes”. A modo de ejemplo, la tarifa de luz en algunos comercios llegó a $1.400.000, lo que calificó como “imposible de pagarlo”.

“Todos los meses vendemos un poco menos y los costos suben cada vez más”, cerró el duro balance tras 26 años de trabajo.