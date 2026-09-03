Inauguraron la nueva cárcel de Recreo: tiene 891 plazas, 400 cámaras y ya recibe a los primeros presos

La nueva cárcel de Recreo comenzó a funcionar este jueves y recibió los primeros detenidos trasladados desde comisarías de Santa Fe. Tiene 475 celdas, capacidad para 891 personas, tres subunidades y un sistema de seguridad con unas 400 cámaras.
La nueva cárcel de Recreo quedó inaugurada este jueves y comenzó a recibir a los primeros detenidos que permanecían alojados en comisarías de la ciudad de Santa Fe. La Unidad Penitenciaria Nº 9 cuenta con capacidad para 891 personas privadas de la libertad, 475 celdas y unas 400 cámaras de seguridad, además de tecnología destinada a reforzar los controles de ingresos y movimientos internos.
La apertura del establecimiento estuvo acompañada por un importante operativo del Servicio Penitenciario y la Policía de Santa Fe. Durante la mañana, según publicó Aire de Santa Fe, los móviles recorrieron distintas dependencias policiales para iniciar el traslado de personas detenidas, entre ellas las comisarías Novena, Décima y Séptima.
La previsión oficial era comenzar con aproximadamente 140 detenidos, entre hombres y mujeres, que permanecían en dependencias policiales, y continuar luego progresivamente con personas alojadas en comisarías de otras localidades del área metropolitana. Uno de los principales objetivos es descomprimir esas dependencias y permitir que los agentes actualmente afectados a la custodia puedan volver a tareas de prevención y patrullaje.
Una cárcel para 891 personas y con tres sectores
La Unidad Penitenciaria Nº 9 fue construida en el predio de la antigua Colonia Penal de Recreo, en la zona de calle Juan Bautista Alberdi, entre Solís y la Ruta Nacional 11. El complejo fue diseñado específicamente para funcionar como establecimiento penitenciario y está compuesto por tres subunidades completas: dos destinadas a varones y una a mujeres.
El predio tiene aproximadamente 56.000 metros cuadrados, mientras que la superficie cubierta ronda los 22.000 metros cuadrados. Según la información oficial, la inversión destinada a infraestructura y tecnología alcanzó los 80 millones de dólares.
Las celdas comunes tienen alrededor de tres metros por dos y cuentan con camas, mesas y bancos fijados a las estructuras. Los sanitarios poseen características antivandálicas y el diseño procura reducir al mínimo los elementos que puedan desmontarse o utilizarse para esconder objetos.
La cárcel también cuenta con un sector específico para mujeres embarazadas o madres que permanezcan junto con sus hijos. En esos casos, las habitaciones son más amplias y disponen de dos camas, además de mobiliario empotrado.
Unas 400 cámaras, escáneres y reconocimiento facial
Uno de los aspectos centrales de la nueva cárcel de Recreo es la tecnología incorporada para el control del establecimiento. El complejo posee unas 400 cámaras distribuidas entre el perímetro y los espacios internos, conectadas a un centro de monitoreo.
Los accesos destinados tanto al personal como a las visitas cuentan con escáneres para bultos y sistemas de body scan. En el sector de visitas también fueron instalados dos dispositivos de reconocimiento facial para verificar la identidad de quienes ingresan.
Los escáneres incorporan tecnología que, según se informó, puede configurarse para detectar distintos materiales y objetos incorporados a una base de alertas, entre ellos teléfonos celulares.
El diseño del establecimiento contempla además entrepisos técnicos por donde circulan diferentes instalaciones. Esto permitirá realizar tareas de reparación y mantenimiento sin necesidad de ingresar directamente a los sectores donde permanecen alojados los internos o desalojar pabellones.
Atención médica, talleres y educación dentro del penal
Otra característica de la Unidad Penitenciaria Nº 9 es que fue proyectada para reducir los traslados de internos fuera del establecimiento. Para eso se incorporaron espacios destinados a atención médica, educación, talleres y actividades recreativas.
En materia sanitaria, el complejo dispone de equipamiento para estudios y prestaciones como rayos, ecografías y odontología. La intención es resolver dentro de la propia unidad las necesidades que no requieran atención de mayor complejidad.
También está previsto utilizar sistemas de videoconferencia para determinadas audiencias judiciales, evitando movilizaciones que demanden operativos especiales de seguridad.
Cada pabellón posee además un espacio común o SUM para desarrollar actividades diarias y un patio exterior. Los sectores destinados a educación y talleres buscan concentrar dentro del predio una parte importante de las actividades de las personas alojadas.
Trasladarán a las mujeres alojadas en la Unidad 4
La puesta en funcionamiento del establecimiento también modificará el alojamiento de las mujeres privadas de la libertad en Santa Fe. El plan contempla trasladar progresivamente a la nueva cárcel a quienes actualmente permanecen en la Unidad 4, histórica cárcel de mujeres ubicada en la capital provincial.
Una vez completado ese proceso, el edificio de la Unidad 4 dejará de funcionar como establecimiento penitenciario y será refuncionalizado para albergar oficinas administrativas del Ministerio de Seguridad y del Servicio Penitenciario.
La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, había adelantado que el proceso de traslado comenzaría con personas detenidas en comisarías y posteriormente continuaría de manera gradual, incluyendo a internos de otras localidades.
La apertura de la Unidad Nº 9 forma parte del Plan de Infraestructura Carcelaria de Santa Fe, mediante el cual el Gobierno provincial proyecta incorporar más de 7.000 nuevas plazas durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
Según las estimaciones oficiales, entre los establecimientos terminados, aquellos que están en ejecución y los proyectados, la capacidad penitenciaria provincial podría superar las 14.000 plazas.
Con la apertura de la cárcel de Recreo, la provincia busca avanzar especialmente sobre uno de los problemas que afectan a las dependencias policiales: el alojamiento prolongado de detenidos en espacios que no fueron diseñados para funcionar como establecimientos penitenciarios. Los primeros traslados iniciados este jueves representan el comienzo de ese proceso para liberar plazas en las comisarías y recuperar efectivos para tareas de seguridad en las calles.