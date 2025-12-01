Niña entrerriana fue diagnosticada con una rara enfermedad y su familia lanzó una campaña solidaria

Ava Filipa Gauna, una niña de Santa Elena, fue diagnosticada con la rara Enfermedad de Graves-Basedow, y su familia lanzó una campaña para recaudar fondos que ayuden a solventar el tratamiento.
Ava Filipa Gauna, una niña de 2 años y 10 meses de Santa Elena, Entre Ríos, atraviesa una dura batalla contra una rara enfermedad. Fue diagnosticada con la enfermedad de Graves-Basedow, un trastorno autoinmune que afecta principalmente la glándula tiroides. Su madre, Estefanía Córdoba, destacó que este tipo de trastorno “se da uno en un millón” y es “poco frecuente en niños tan pequeños”, lo que complicó el tratamiento y la detección temprana.
Este trastorno genera una “tormenta hormonal” que puede afectar varios órganos y sistemas del cuerpo, como el corazón, la vista y el crecimiento general. La enfermedad provoca que el sistema inmunológico ataque la glándula tiroides, lo que lleva a una producción excesiva de hormonas. En el caso de Ava, esto causó graves complicaciones en su salud, lo que requiere atención médica constante y multidisciplinaria.
Tratamientos costosos y la campaña solidaria
La pequeña está siendo atendida por un equipo médico compuesto por endocrinólogos, cardiólogos, pediatras y oftalmólogos, quienes monitorean de cerca su evolución. Sin embargo, el tratamiento de la Enfermedad de Graves-Basedow es costoso y en muchos casos, los costos no son cubiertos completamente por el sistema de salud. En este contexto, la familia de Ava decidió lanzar una campaña solidaria para recaudar fondos que permitan continuar con el tratamiento y garantizar la estabilidad de la niña.
Estefanía, madre de la pequeña, explicó que “todo este proceso implica altos costos médicos, estudios permanentes, viajes y medicación”. Además, destacó que aunque Ava cuenta con obra social (OSER), esta no cubre todos los gastos, por lo que la familia debe enfrentar gastos adicionales que escapan a sus posibilidades.
Un llamado a la solidaridad de la comunidad
La familia, que reside en Santa Elena, enfrenta el desafío adicional de tener que viajar constantemente a Paraná debido a la complejidad del caso de Ava. Estefanía, quien es docente, junto al papá de Ava, que trabaja como electricista, tienen otro hijo de 4 años, lo que complica aún más su situación económica. La mamá de la niña pidió a la comunidad que se acerque con su ayuda para garantizar el bienestar de Ava.
“Necesitamos que esta campaña llegue a más personas para que la comunidad pueda acompañarnos y contribuir al cuidado de Ava”, señaló Estefanía en un mensaje a la sociedad. La familia habilitó una cuenta para recibir donaciones a través de transferencias al alias AGAUNA6222.NX.ARS. (Con información de La Sexta)