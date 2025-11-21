Nene de un año murió al ahorcarse con la cuerda de un llavero de moto

Un niño de un año y 7 meses murió ahorcado con la cuerda del llavero de una moto. Al parecer estaba jugando con el elemento cuando ocurrió el hecho. Era hijo de un policía.
Un niño de 1 año y 7 meses, hijo de un funcionario policial, falleció en la noche del jueves en el barrio Sur de Sacháyoj, en Santiago del Estero. La principal hipótesis apunta a que, mientras jugaba, quedó ahorcado con el cordón del llavero de una motocicleta.
La Justicia inició una investigación exhaustiva, dado que las primeras causas médicas señalarían “ahorcamiento”. El personal del hospital local dio aviso a la Policía tras el ingreso sin vida del niño, identificado como Teo Amir, domiciliado en el barrio Sur.
Según trascendió en medio del dolor familiar, el pequeño se encontraba solo en la vivienda. Habría comenzado a jugar con la llave de una motocicleta y, en un momento, quedó colgado del cordón. Se trató de un accidente tan desafortunado que nadie alcanzó a socorrerlo. Cuando un tío llegó al lugar, el niño estaba casi sin vida.
Minutos más tarde arribó su mamá, pero la tragedia ya estaba consumada. Tras trasladarlo de urgencia al hospital, los médicos intentaron reanimarlo, aunque sin éxito.
El doctor Gustavo Cáceres confirmó la triste noticia y señaló que la lesión dominante era compatible con ahorcamiento. Más tarde, la Policía se dirigió al domicilio de la familia.
Voceros del caso añadieron que el niño era hijo de un funcionario policial de apellido Gualtieri. Durante la madrugada, la Fiscalía ordenó realizar pericias en la vivienda y secuestrar los elementos que permitan reconstruir la mecánica del trágico suceso. (Con información de El Liberal)