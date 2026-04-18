Murió un trabajador rural en Corrientes tras caer al río mientras iba a caballo

Una tragedia sacudió este viernes a una zona rural de Corrientes, donde un hombre de 30 años murió ahogado luego de caer al río Aguapey mientras se desplazaba a caballo durante tareas vinculadas al manejo de hacienda.

El hecho ocurrió en Paso Itú, sector ubicado en el límite jurisdiccional entre las localidades correntinas de Alvear y La Cruz.

La víctima fue identificada como Juan Carlos Seballos, un trabajador rural que realizaba labores habituales al momento del accidente.

Cómo ocurrió el hecho

Según las primeras informaciones, Seballos intentaba cruzar un lote de ganado por el río cuando, por causas que se investigan, perdió el equilibrio mientras montaba su caballo.

En ese momento cayó al agua y fue arrastrado por la corriente, desapareciendo de la superficie casi de inmediato.

El hombre se encontraba acompañado por integrantes de su familia, quienes presenciaron la dramática situación y dieron aviso a las autoridades.

Amplio operativo de búsqueda

Tras el episodio, se desplegó un importante operativo en la zona rural de Corrientes para intentar localizar al trabajador.

Participaron efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Alvear, personal de la comisaría de la jurisdicción, Bomberos Voluntarios y especialistas de la Prefectura Naval Argentina.

Durante varias horas, rescatistas y buzos realizaron rastrillajes en distintos sectores del río Aguapey.

El hallazgo del cuerpo

Finalmente, alrededor de las 18:30 de este viernes, el cuerpo sin vida de Seballos fue encontrado por los equipos de búsqueda.

Luego del hallazgo, se iniciaron las actuaciones judiciales y administrativas correspondientes para avanzar con la investigación.