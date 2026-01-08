Falleció Armando Mettler, pionero de la radio y la televisión de Gualeguaychú

Armando Mettler fue el hombre que llevó la televisión a Gualeguaychú y fundó la primera radio de la ciudad del sur entrerriano.
En la noche de este miércoles se confirmó el fallecimiento, a los 96 años, de Armando Néstor "Monyo" Mettler Demerlier. Estuvo varios días internado y deja un legado imborrable en la historia de Gualeguaychú.
Mettler fue el hombre que llevó la televisión y fundó la primera radio de la ciudad del sur entrerriano, fue el "padre" de los medios modernos de comunicación y un apasionado por los inventos.
Los restos serán velados desde las 7 horas en una sala de la Asociación Mutual Frigorífico Gualeguaychú, ubicada en Montevideo 132. Por la tarde, a las 17, el féretro será trasladado a Larroque para su sepultura, a las 18, en el Cementerio Municipal.
Un espíritu pionero desde la cuna
Nacido el 18 de julio de 1929, Armando pertenecía a una familia suiza del cantón de Saint Gallen, de hombres aventureros e inventores. Su bisabuelo había llegado con Aarón Castellanos para poblar Santa Fe, trayendo ese espíritu pionero que correría por las venas del pequeño Armando.
De niño, en el almacén de ramos generales de su padre en Larroque, descubrió su pasión. Las máquinas agrícolas llegaban desarmadas en grandes cajones, y ayudar a los mecánicos a ensamblarlas se convirtió en su juego favorito. A los 14 años ya dirigía el taller familiar con cuatro operarios adultos a cargo. Y algo extraordinario: ya estaba recibido de radio y televisión, aunque nunca había visto un televisor en persona, solo en figuritas.
El día que Gualeguaychú vio televisión por primera vez
Era 1953 cuando Mettler trajo desde Estados Unidos un televisor Admiral, considerado uno de los mejores del mundo. Pero había un problema: Gualeguaychú todavía funcionaba con corriente continua, y el aparato necesitaba corriente alterna. Nada lo detuvo: construyó un convertidor.
Un año antes ya había comenzado a fabricar las famosas antenas "Camet" (por Casa Mettler), que se popularizaron por todo el país. Cuando finalmente logró captar las primeras imágenes de Canal 7 desde Buenos Aires, colocó el televisor en una ventana de su taller en la calle Perú N° 8 (hoy Camila Nievas, entre Urquiza y 25 de Mayo) para compartir el prodigio con sus vecinos.
La multitud fue tal que las autoridades municipales debieron enviar inspectores y policías para controlar el tránsito. Una cuadra entera se llenaba cada noche para ver ese milagro: imágenes y sonidos que viajaban cientos de kilómetros.
La voz que unió a la ciudad
El camino hacia la radio fue de persistencia. Tras una transmisión especial por el aniversario de la ciudad el 18 de octubre de 1964 —cuando puso al aire por única vez LT 4 Radio Gualeguaychú—, Mettler continuó gestionando hasta lograr la licencia de LT 41 Radio La Voz del Sur Entrerriano, que inauguró el 1° de septiembre de 1973. Más tarde fundaría también FM Sur, la primera emisora de frecuencia modulada de la ciudad.
Su espíritu inquieto lo llevó a desarrollar el primer sistema de video cable: una antena colectiva de casi 200 metros que distribuía la señal por cable al vecindario, precursora del sistema que hoy conocemos.
"No soy experto, pero entiendo que una herramienta de defensa es tener autonomía en el pensamiento y fundamentalmente firmeza en los valores", reflexionaba Mettler en una entrevista. Para él, la tecnología era solo una herramienta; lo importante eran los contenidos y la responsabilidad de lo que se compartía con el prójimo. (R2820)