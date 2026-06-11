Las escuelas entrerrianas podrán incorporar el Mundial a las actividades educativas

El Consejo General de Educación (CGE) informó que las escuelas de Entre Ríos podrán incorporar el Mundial de Fútbol 2026 a sus propuestas pedagógicas y definir de manera autónoma cómo abordar la transmisión de los partidos de la Selección Argentina durante el horario escolar. La iniciativa contempla actividades educativas interdisciplinarias que vinculan el evento deportivo con contenidos curriculares de distintas áreas.

El director de Educación Secundaria, Omar Osuna, explicó a Elonce que cada institución tendrá la posibilidad de organizar la jornada de acuerdo con su "flexibilidad, planificación anual y las características" de cada comunidad educativa. En ese sentido, indicó que el organismo provincial elaboró materiales didácticos que estarán disponibles para docentes y estudiantes a través del portal Aprender.

Según detalló, la propuesta busca que la visualización de los encuentros deportivos tenga un propósito formativo y educativo. Por ese motivo, se diseñaron actividades que permiten trabajar contenidos vinculados a Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, entre otras áreas.

Mundial en las escuelas (archivo Elonce)

“En esta primera etapa hay un partido de la Selección programado para la tarde, mientras que el resto de los encuentros no coinciden con el horario de clases. El propósito es generar las condiciones necesarias para viabilizar y hacer factible una propuesta con fines estrictamente educativos, aprovechando el interés que despierta este tipo de acontecimientos”, explicó Osuna.

Y agregó: “Las actividades se desarrollarán a través de distintos ejes pedagógicos, como el trabajo colaborativo, la comprensión de textos, la lectura y la escritura. Cada espacio curricular podrá adaptar la propuesta de acuerdo con sus objetivos. En función de la planificación diaria y anual, cada escuela tendrá la posibilidad de habilitar los espacios que considere necesarios y organizarlos según las características y necesidades de la jornada educativa”.

Materiales para trabajar en el aula

El técnico pedagógico de Educación Secundaria, Oscar Ríos, señaló a Elonce que los recursos ya fueron publicados y pueden ser utilizados, modificados o adaptados por cada docente según las necesidades de sus cursos y proyectos institucionales.

Entre las actividades propuestas se incluyen ejercicios relacionados con estadísticas deportivas para Matemática y trabajos sobre la noticia periodística para Lengua y Literatura. Además, se prevé incorporar otros contenidos a medida que avance el certamen internacional.

Las escuelas entrerrianas podrán incorporar el Mundial a las actividades educativas

Los responsables del área educativa destacaron que el Mundial constituye una oportunidad para abordar múltiples temáticas más allá del deporte.

“Es una propuesta integral e interdisciplinaria"

Desde el CGE remarcaron que la decisión de transmitir o no los partidos quedará en manos de cada institución educativa, que evaluará las posibilidades de acuerdo con la organización de sus actividades y los recursos disponibles.

La propuesta alcanzará a todos los niveles y modalidades, incluidas las escuelas nocturnas, con el objetivo de ofrecer herramientas pedagógicas que permitan aprovechar el interés que genera el Mundial entre niños, adolescentes y adultos. “Es una propuesta integral e interdisciplinaria porque se pretende trabajar cuestiones vinculadas a, por ejemplo, nutrición, rendimiento físico, normas de convivencia y trabajo en equipo”, explicó Osuna.

Mundial en las escuelas (archivo Elonce)

Asimismo, informaron que los materiales estarán disponibles para toda la comunidad a través del sitio web oficial del Consejo General de Educación. De esta manera, cualquier persona interesada podrá acceder a los contenidos elaborados para trabajar el evento deportivo desde una perspectiva educativa.

Las autoridades educativas consideraron que el Mundial representa una oportunidad para fortalecer aprendizajes significativos a partir de un acontecimiento que despierta gran interés social y que puede convertirse en un recurso valioso dentro del aula.