Mujeres en el agro: récord de trabajadoras en la agroindustria argentina

REDACCIÓN ELONCE
Un informe de la FADA reporta que en los últimos 5 años se sumaron más de 200 mil mujeres al sector agroindustrial, alcanzando cifras históricas en la participación femenina.
La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) informó que en el ultimo lustro el número de mujeres trabajadoras en la agroindustria ha alcanzado cifras históricas. Según el informe, más de 200 mil mujeres se han sumado al sector, llevando el total de trabajadoras a 1,2 millones, lo que representa aproximadamente una de cada cuatro personas empleadas en la agroindustria. Este fenómeno marca un punto de inflexión en la participación femenina en un sector tradicionalmente masculino.
La economista de FADA, Antonella Semadeni, destacó la importancia de este crecimiento: “La tendencia es irrefutable, en los últimos 5 años se sumaron productoras, técnicas, ingenieras, emprendedoras. La fuerza del agro también viene de ellas”. Para Semadeni, este cambio refleja una transformación profunda en la industria agropecuaria, que se está consolidando como una fuente de empleo cada vez más diversa.
El impacto de la tecnología en la inclusión laboral femenina
El informe también subraya que la tecnología ha jugado un papel fundamental en la inclusión de mujeres en el agro. Con la digitalización y la automatización, tareas que tradicionalmente se asociaban a la fuerza física, como la operación de tractores y cosechadoras de última generación, ahora están siendo desempeñadas por mujeres altamente capacitadas. "Las mujeres acceden a roles de alta capacitación técnica y operativa: desde la conducción de tractores y cosechadoras de última generación y la operación de sembradoras, hasta el manejo de drones, la gestión inteligente de la logística, entre otros", señaló el informe.
Esta transformación no solo ha permitido un acceso más equitativo a empleos en el sector, sino que también ha demostrado que la eficiencia y la innovación dependen de la inclusión de talento sin distinción de género. En este sentido, FADA resaltó la creciente participación de mujeres jóvenes, menores de 30 años, en el sector agroindustrial, lo que evidencia una generación más diversa y equitativa en el campo.
Sectores clave para la paridad de género
Uno de los puntos destacados del informe de FADA es el crecimiento de la participación femenina en áreas clave de la agroindustria. En particular, los sectores de servicios (43%) y comercio (41%) muestran una mayor representación femenina, lo que marca un avance hacia la paridad de género en áreas menos tradicionalmente asociadas al trabajo físico. "Uno de tantos ejemplos de mujeres con garra en Argentina son nuestras Leonas de hockey, si lo llevamos a las trabajadoras del agro llenan 193 veces el estadio mundialista Luciana Aymar, estadios llenos de talento, energía y capacidad", expresó Semadeni, comparando el talento y esfuerzo de las mujeres en el agro con el de las reconocidas jugadoras de hockey.
Sin embargo, el informe también señala que aún existen sectores con menor presencia femenina, como los rubros primarios (14%), insumos (14%) y transporte y logística (17%). Estos sectores históricamente se han asociado a tareas más físicas, lo que ha generado una menor incorporación de mujeres en estos campos.
Una industria más equitativa y diversa
El panorama que describe FADA muestra cómo la agroindustria argentina no solo está produciendo alimentos para el mundo, sino que también está evolucionando hacia un modelo de trabajo más equitativo. Al promover la inclusión y la participación de las mujeres, el sector agroindustrial está demostrando que la eficiencia y la innovación surgen de la diversidad. En palabras del informe: "La agroindustria argentina no solo está produciendo alimentos para el mundo, sino que está construyendo un modelo laboral más equitativo, demostrando que la eficiencia y la innovación pasan por la inclusión de talento sin distinción de género".
Con este crecimiento en la participación femenina, el sector agroindustrial argentino continúa avanzando hacia un futuro más inclusivo y sostenible, reflejando el potencial de las mujeres como motor de desarrollo en un sector clave para la economía nacional.
(Con información de Agrofy)