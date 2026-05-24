Motociclistas marcharon en Concepción del Uruguay para reclamar seguridad

Un grupo de motociclistas realizó este sábado por la noche una movilización pacífica en Concepción del Uruguay para reclamar mayor seguridad y exigir respuestas ante los reiterados robos de motos registrados en la ciudad.
Un grupo de motociclistas realizó este sábado por la noche una movilización pacífica en Concepción del Uruguay para reclamar mayor seguridad y exigir respuestas ante los reiterados robos de motos registrados en la ciudad.
La concentración comenzó en inmediaciones del Cementerio Municipal y luego los participantes avanzaron por calle 9 de Julio hasta llegar frente al edificio de la Municipalidad, donde visibilizaron el reclamo con pancartas y bocinazos.
La manifestación se desarrolló de manera ordenada y sin incidentes. Los motociclistas circularon respetando las normas de tránsito, utilizando casco y luces reglamentarias, sin interrumpir el tránsito vehicular ni realizar cortes de calles.
Reclamo por los robos y la inseguridad
Desde la organización señalaron que el objetivo de la convocatoria fue expresar la preocupación creciente por los hechos delictivos vinculados al robo de motocicletas, una problemática que, según indicaron, afecta cada vez a más vecinos de la ciudad.
Los manifestantes sostuvieron además que el reclamo excede al sector motociclista y refleja una situación general de inseguridad que impacta en distintos sectores de la comunidad.
En ese marco, remarcaron la necesidad de obtener respuestas concretas por parte de la Justicia y de las autoridades locales para frenar los delitos y avanzar en medidas de prevención.
Preocupación por hechos cometidos por menores
Durante la movilización también expresaron inquietud por la reiteración de delitos presuntamente cometidos por menores de edad, una situación que consideraron cada vez más frecuente en distintos episodios de inseguridad registrados en la ciudad.
La protesta se desarrolló bajo una modalidad pacífica y tuvo como principal objetivo visibilizar el reclamo ciudadano sin generar disturbios ni enfrentamientos.
Los organizadores adelantaron que continuarán impulsando acciones para mantener vigente el pedido de mayor seguridad y justicia en Concepción del Uruguay.