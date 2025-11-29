Mari Mari estrenó su primer tema para el Carnaval de Gualeguaychú 2026

La comparsa centralista presentó "Tatuado en mi piel" de Toque de Samba como primer corte para el verano. Mientras que desde Pescadores anunciaron su fiesta para el domingo 7 de diciembre.
Noche de estreno en para la próxima edición del Carnaval del País. Tal como lo hicieron Papelitos y Ara Yeví, este sábado fue el turno de Mari Mari de estrenar su primera canción para el próximo verano.
El Club Central Entrerriano presentó "Tatuado en mi piel", el tema institucional que acompañará el desplazamiento de Mari Mari dentro de la temática "Genios".
El tema fue compuesto y producido por Toque De Samba, dirigida por Martín Irigoyen. Grabado, mezclado y masterizado en El Laboratorio del Fin del Mundo.
Letra
El sol tatuado en mi piel, es mi bandera/ El corazón en la mano, es nuestro lema
Vuelve a salir el sol, no hay nadie más feliz /
Llegó la aplanadora, volvió Marí Marí Marí Marí
Tu historia late en mi pecho / Entre tambores y sueños
Se escribe mi amor eterno / Desfilando va el genio con mucha emoción
Todavía no sabe que su corazón / Hoy va a ser hechizado por esta pasión
Que viste rojo y negro y te mata de amor / El sol tatuado en mi piel, es mi bandera
El corazón en la mano, es nuestro lema / Vuelve a salir el sol, no hay nadie más feliz /
Llegó la aplanadora, volvió Marí Marí
Vuela rojinegro, vuela la emoción / En la alfombra viaja la magia del sol
No es un espejismo, explotó el carnaval / La súper campeona hoy vuelve a desfilar
Por los que estuvieron, por los que no están / Genios que fundaron nuestra identidad
Soñando sembraron la felicidad / Entregándose enteros solo por amor
Moldeando en el aire esta inmensa pasión / Hoy sus voces resuenan en cada canción
Y desfilan por siempre en nuestro corazón.
El sol tatuado en mi piel, es mi bandera / El corazón en la mano, es nuestro lema
Vuelve a salir el sol, no hay nadie más feliz / Llegó la aplanadora, volvió Marí Marí.
Por su parte, la Comparsa del Club Pescadores, bajo la dirección de Adrian Butteri con la temática ''El Pescador, el Genio y las mil y una noches'' anunció que el próximo domingo 7, en el playón de la costanera tendrá su fiesta de lanzamiento para todos los integrantes. (Con información de R2820)