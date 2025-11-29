 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Nuestras Fiestas

Mari Mari estrenó su primer tema para el Carnaval de Gualeguaychú 2026

La comparsa centralista presentó "Tatuado en mi piel" de Toque de Samba como primer corte para el verano. Mientras que desde Pescadores anunciaron su fiesta para el domingo 7 de diciembre.

29 de Noviembre de 2025
Mari Mari.
Mari Mari. Foto: R2820.

Noche de estreno en para la próxima edición del Carnaval del País. Tal como lo hicieron Papelitos y Ara Yeví, este sábado fue el turno de Mari Mari de estrenar su primera canción para el próximo verano.

 

El Club Central Entrerriano presentó "Tatuado en mi piel", el tema institucional que acompañará el desplazamiento de Mari Mari dentro de la temática "Genios".

El tema fue compuesto y producido por Toque De Samba, dirigida por Martín Irigoyen. Grabado, mezclado y masterizado en El Laboratorio del Fin del Mundo.

 

Letra

El sol tatuado en mi piel, es mi bandera/ El corazón en la mano, es nuestro lema

Vuelve a salir el sol, no hay nadie más feliz /

Llegó la aplanadora, volvió Marí Marí Marí Marí

Tu historia late en mi pecho / Entre tambores y sueños

Se escribe mi amor eterno / Desfilando va el genio con mucha emoción

Todavía no sabe que su corazón / Hoy va a ser hechizado por esta pasión

Que viste rojo y negro y te mata de amor / El sol tatuado en mi piel, es mi bandera

El corazón en la mano, es nuestro lema / Vuelve a salir el sol, no hay nadie más feliz /

Llegó la aplanadora, volvió Marí Marí

Vuela rojinegro, vuela la emoción / En la alfombra viaja la magia del sol

No es un espejismo, explotó el carnaval / La súper campeona hoy vuelve a desfilar

Por los que estuvieron, por los que no están / Genios que fundaron nuestra identidad

Soñando sembraron la felicidad / Entregándose enteros solo por amor

Moldeando en el aire esta inmensa pasión / Hoy sus voces resuenan en cada canción

Y desfilan por siempre en nuestro corazón.

El sol tatuado en mi piel, es mi bandera / El corazón en la mano, es nuestro lema

Vuelve a salir el sol, no hay nadie más feliz / Llegó la aplanadora, volvió Marí Marí.

 

Por su parte, la Comparsa del Club Pescadores, bajo la dirección de Adrian Butteri con la temática ''El Pescador, el Genio y las mil y una noches'' anunció que el próximo domingo 7, en el playón de la costanera tendrá su fiesta de lanzamiento para todos los integrantes. (Con información de R2820)

 

Toque De Samba | Tatuado En Mi Piel | Marí Marí 2026 | Carnaval De Gualeguaychú

Temas:

Marí Marí Gualeguaychú
