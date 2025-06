Tragedia en ruta 39: madre de víctimas denunció que le ofrecieron dinero a cambio de arreglo judicial

Se cumplió un año del choque ocurrido en la madrugada del 20 de junio de 2024 en la Ruta 39, a la altura del kilómetro 223, en cercanías de San Justo (departamento Uruguay), que provocó la muerte de cuatro jóvenes que se dirigían a trabajar. El hecho tuvo como acusado al exfuncionario Juan Ruíz Orrico quien, según los informes oficiales, conducía alcoholizado y a alta velocidad.

Lorena, madre de Brian y Lucas Izaguirre, dos de las víctimas fatales, brindó una entrevista a Noticias Argentinas en la que expresó su dolor y denunció una serie de irregularidades en la causa. "Orrico salió alcoholizado de una fiesta en la casa del presidente de la Magistratura. Cerca de las 4.20 de la mañana se cruzó de carril en la Ruta 39 y embistió a alta velocidad, a 180 km/h, el auto en el que iban mis hijos y sus compañeros Leandro Almada y Axel Rossi", detalló.

Además, aseguró que el test de alcoholemia, que arrojó 1,59 mg/l de alcohol en sangre, se realizó cuatro horas después del ingreso de Orrico al hospital Urquiza, cuando ya había recibido suero y café. "El porcentaje seguro era aún mayor", afirmó.

Las víctimas de la tragedia vial sobre ruta 39: Brian y Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi

Durante su espera en el hospital, una enfermera le contó que Orrico descendió por sus propios medios del vehículo, realizó una llamada telefónica y subió consciente a la ambulancia. “Aprendí a leer el Código Penal, algo de lo que no soy profesional, pero si yo me quedo llorando a mis hijos en mi dormitorio no habrá justicia para ellos”, sostuvo.

Lorena también denunció que Orrico recibió autorizaciones para viajar a Escobar y asistir a eventos familiares, así como para atenderse médicamente. “Él sigue en libertad, con beneficios, mientras que mis hijos no tienen derecho a elegir dónde ir”, manifestó.

En cuanto a intentos de acuerdo extrajudicial, afirmó: “Lo único que nos hizo llegar, por parte de su abogado, fue una propuesta económica, que si nosotros aceptábamos él pedía un juicio abreviado para cumplir la pena en prisión domiciliaria”. La propuesta fue rechazada . “Nosotros somos trabajadores, la plata nos vendría bien, pero no podíamos aceptar eso. Hay chicos que quedaron sin padres y merecen justicia”, expresó.

La causa fue elevada a juicio, aunque la calificación legal fue modificada. “Queríamos que se caratule como homicidio con dolo eventual, pero quedó como homicidio simple, con penas de entre tres y seis años de prisión. Mató a cuatro chicos, estaba alcoholizado y manejaba un auto del Estado”, explicó.

Además, cuestionó que durante meses la causa permaneció sin juez asignado. “Tuve que hacer una manifestación en Tribunales y recién ahí designaron al juez Darío Crespo”, dijo.

A un año del siniestro, el viernes 20 de junio familiares y allegados realizaron una misa en la parroquia San José Obrero y luego se trasladaron al cementerio local. Por la tarde, se dirigieron al lugar del accidente, donde se pintaron estrellas amarillas y se colocó una placa con los nombres de las víctimas.

“El homenaje incluyó la bendición de cruces con los nombres de los cuatro chicos. No me he permitido hacer el duelo, porque esto es desgastante emocional y económicamente. Pero si me quedo de brazos cruzados, no habrá justicia”, finalizó. (con información de Noticias Argentinas)