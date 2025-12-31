Los rituales más elegidos para despedir el año y recibir el 2026

En el cierre de un año, miles de personas se preparan para despedir el ciclo que termina y dar la bienvenida al Año Nuevo a través de rituales y tradiciones que forman parte de la cultura popular. En muchos hogares, estas prácticas se repiten con la intención de dejar atrás lo negativo y comenzar con expectativas renovadas.

Uno de los rituales más difundidos es el uso de ropa de determinados colores. El amarillo es asociado a la prosperidad y la abundancia, mientras que el rojo se vincula con el amor y las relaciones afectivas. Esta costumbre se realiza especialmente a la medianoche, como un gesto simbólico para atraer aquello que se desea en el año que comienza.

Otro de los rituales tradicionales es el de las doce uvas. La práctica consiste en comer una uva por cada campanada o en los segundos previos al cambio de año, pidiendo un deseo por cada una. De origen europeo, esta tradición se mantiene vigente en distintos países de América Latina y continúa siendo una de las más elegidas.

También se repiten los rituales relacionados con los viajes. Muchas personas salen a la calle con una valija o recorren la manzana con ella, con la creencia de que este gesto favorece la concreción de viajes durante el nuevo año. En algunos casos, se acompaña el ritual con la visualización o anotación de destinos deseados.

En varios hogares se realizan limpiezas energéticas antes de la medianoche. Barrer desde el interior hacia la puerta, encender sahumerios o quemar hierbas aromáticas son algunas de las acciones utilizadas para simbolizar la salida de energías negativas y la apertura a nuevos comienzos.

Otra práctica frecuente es la escritura de deseos y objetivos. Algunas personas anotan aquello que quieren dejar atrás y lo rompen o lo queman, mientras que otras escriben metas y propósitos para el nuevo año, que luego guardan como recordatorio personal.