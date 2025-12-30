Look de Año Nuevo: el significado del blanco y las tendencias que anticipan el 2026

REDACCIÓN ELONCE
El look de Año Nuevo vuelve a instalar al color blanco como protagonista indiscutido, pero no solo por moda. La periodista de moda y asesora de imagen Dina Duré analiza su simbolismo cultural, las tendencias que se proyectan hacia 2026 y la importancia de elegir desde la identidad personal.
El look de Año Nuevo suele resolverse a último momento, entre corridas, altas temperaturas y decisiones rápidas frente al placard. Sin embargo, detrás del clásico blanco que domina vidrieras y reuniones familiares, existe una construcción simbólica, cultural y social que atraviesa generaciones y fronteras. Así lo explica Dina Duré, periodista de moda y asesora de imagen, quien fue invitada a reflexionar sobre el significado de esta elección tan arraigada.
“Todos nos ponemos una prenda de color blanco, pero no sabemos muy bien por qué”, señaló Duré, al remarcar que muchas tradiciones se reproducen de forma automática. Según explicó, no existe una única razón que justifique el uso del blanco en Año Nuevo, pero sí múltiples interpretaciones que lo vuelven un color cargado de sentido.
Desde la psicología del color, el blanco se asocia con sensaciones de calma y equilibrio. “El blanco lo vemos y atrae cierta paz, equilibrio, tranquilidad”, explicó la especialista, y agregó que se trata de “un tono acromático”, es decir, sin color, al igual que el negro. Esta cualidad lo convierte en un símbolo potente de luminosidad y energía para comenzar un nuevo ciclo.
El blanco como ritual de comienzo
Más allá de la moda, el look de Año Nuevo se vincula con rituales ancestrales. Duré aportó una mirada antropológica al explicar que el blanco está históricamente asociado a momentos de transición. “Estamos hablando de Año Nuevo, que es un ritual”, afirmó, y señaló que distintas culturas utilizan este color en situaciones de cambio, como casamientos, bautismos o ceremonias religiosas.
Un ejemplo claro se encuentra en Brasil, donde miles de personas reciben el año vestidas de blanco en las playas. Allí, la práctica se relaciona con religiones de raíz africana. “Sí o sí también se visten de blanco y las flores que buscan es blanco”, explicó Duré, al describir un rito que busca dejar atrás los sufrimientos y recibir esperanza.
Estas tradiciones, aunque no siempre conocidas en profundidad, influyen en la región y refuerzan la presencia del blanco como color dominante cada 31 de diciembre. En Argentina, esta costumbre se mantiene tanto por herencia cultural como por repetición social.
Moda, convención y elección personal
Consultada sobre si el blanco es una imposición, Duré fue clara: “La moda también es una convención social”. Según explicó, el look de Año Nuevo se construye a partir de lo que se espera ver y de lo que las marcas refuerzan en esta época del año, con vidrieras casi exclusivamente blancas.
Sin embargo, la especialista destacó que no es obligatorio seguir esa lógica. “No me voy a poner el blanco este año”, confesó, marcando una postura que invita a repensar la relación con la moda. Para ella, lo más importante es la coherencia con el estilo propio. “Cada uno tiene su estilo, su manera de vestirse”, remarcó.
En ese sentido, sostuvo que muchas veces “la moda te impone cosas que no te quedan bien, que no te sentís cómoda, que no te representan”. Por eso, alentó a explorar otros colores y prendas que acompañen el momento personal de cada uno, sin perder de vista el contexto ni el clima.
Tendencias que miran al 2026
Además del simbolismo, el look de Año Nuevo también anticipa tendencias. Según Duré, el brillo vuelve con fuerza: lentejuelas, dorados, plateados y transparencias se consolidan tanto para las fiestas como para el verano. En calzado, mencionó el regreso de sandalias y modelos chatos que evocan cierta nostalgia.
Entre las prendas que sorprenden, destacó el retorno del capri, una silueta que muchos creían olvidada. “Es una prenda que yo dije, ‘no vuelve nunca más’. Y vuelve”, afirmó, confirmando que la moda siempre encuentra la forma de reinventarse.