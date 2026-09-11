El paciente utilizaba el equipo hasta ocho horas diarias, generalmente mientras estaba conectado al cargador. Los médicos le diagnosticaron eritema ab igne, una alteración provocada por la exposición repetida al calor.
Un niño sufrió una lesión cutánea por apoyar la notebook sobre su abdomen durante hasta ocho horas diarias. El caso fue atendido por profesionales del University Hospitals of Leicester NHS Trust, en el Reino Unido, y publicado en BMJ Case Reports. Los médicos determinaron que el calor generado por el equipo le había provocado eritema ab igne.
El paciente presentó inicialmente una decoloración abdominal y una erupción con un patrón similar a una red. Como sus padres no identificaron una causa evidente y el niño había sufrido recientemente un traumatismo leve, en la primera evaluación se consideró la posibilidad de una lesión interna.
Los análisis de sangre y las ecografías abdominales no mostraron anomalías, por lo que recibió el alta. Sin embargo, regresó al hospital dos semanas después debido a que la erupción había avanzado, se había vuelto más sensible y presentaba una zona con descamación.
El origen de la lesión cutánea
Una nueva evaluación permitió establecer que el niño recibía educación en su hogar y utilizaba una computadora portátil durante gran parte de la jornada. Habitualmente apoyaba el dispositivo directamente sobre el abdomen durante períodos de hasta ocho horas, en muchas ocasiones mientras permanecía conectado al cargador.
Los profesionales concluyeron que la exposición reiterada al calor de baja intensidad emitido por el equipo había causado la lesión. Aunque esa temperatura no había sido suficiente para generar una quemadura inmediata, el contacto directo y prolongado produjo cambios visibles en la piel.
Tras el diagnóstico, los médicos recomendaron evitar que el dispositivo volviera a estar en contacto directo con el cuerpo. El paciente presentó una evolución favorable y, meses después, su padre informó durante un seguimiento telefónico que la erupción había desaparecido.
Qué es el eritema ab igne
El eritema ab igne es una alteración dermatológica ocasionada por la exposición repetida a una fuente de calor moderada. En sus primeras etapas puede manifestarse mediante un enrojecimiento con forma reticulada, mientras que la continuidad de la exposición puede provocar una coloración marrón o violácea.
Tradicionalmente, esta afección estuvo relacionada con el uso frecuente de bolsas de agua caliente, almohadillas térmicas, estufas y otras fuentes de calor. Sin embargo, los autores del informe advirtieron que el crecimiento del uso de notebooks, tablets y otros dispositivos podría convertirlos en una causa cada vez más habitual, especialmente entre niños y adolescentes.
“El uso cada vez mayor de dispositivos electrónicos, en particular durante la educación en el hogar, surge como una causa poco reconocida de eritema ab igne en poblaciones pediátricas”, indicaron los profesionales en el reporte.
Cómo prevenir estas lesiones
En la mayoría de los casos, retirar la fuente de calor permite que la piel se recupere gradualmente. No obstante, si la exposición se mantiene, la pigmentación puede persistir y ocasionar alteraciones más difíciles de revertir. En casos excepcionales, la exposición crónica fue asociada con complicaciones cutáneas de mayor gravedad.
Los especialistas recomendaron no apoyar notebooks ni otros equipos electrónicos directamente sobre la piel durante períodos prolongados. En su lugar, aconsejaron utilizar una mesa, un escritorio o una base firme que facilite la ventilación y permita disipar el calor generado por el dispositivo.
Ante la aparición de manchas, cambios de coloración, descamación, dolor o una erupción persistente, se recomendó interrumpir la exposición al calor y consultar a un profesional de la salud para determinar el origen de la lesión.