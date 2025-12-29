Demolieron las cabinas de peaje en la Ruta 14

Cinco cabinas fueron derribadas en la estación Yeruá. Los trabajos comenzaron el viernes y continuaron este sábado. En el lugar se instalarían sistemas de Telepeaje, aunque aún no hay precisiones sobre plazos.
Las cabinas de la Estación de Peaje Yeruá, ubicada sobre la Ruta Nacional 14, fueron demolidas durante un operativo que se inició el viernes por la mañana y continuó este sábado. En total, cinco cabinas fueron completamente derribadas, quedando solo una estructura en pie.
Los trabajos se desarrollaron a lo largo de dos jornadas y marcaron un cambio en la fisonomía del tradicional peaje, que permaneció durante años como punto de control y cobro sobre uno de los principales corredores viales del Litoral.
Según trascendió, en el lugar se prevé la instalación de cabinas de Telepeaje, un sistema de cobro automático que no requiere detención de los vehículos. Sin embargo, hasta el momento no se informaron plazos concretos para la implementación del nuevo esquema ni para la eventual reanudación del cobro del peaje. (APFD)