La temperatura del agua de mar en la costa de Mar del Plata roza su récord histórico

En solo 24 horas, subió un grado la temperatura del mar en la turística ciudad balnearia bonaerense. La marca se acerca peligrosamente al récord histórico registrado. Expectativa para lo que se vendrá en el verano.
Con el inicio de diciembre, la Costa Atlántica ya exhibe un termómetro oceánico inusualmente alto. Según los datos de observación, la temperatura actual del agua de mar en Mar del Plata es de 17.4°C, una marca que se acerca peligrosamente al récord histórico registrado para esta fecha en los últimos diez años. Subió un grado de un día para otro.
Este fenómeno, según indica el informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, anticipa una temporada de verano que podría superar los promedios de calor, tanto en tierra como en el mar, generando expectativas y alertas entre turistas y ambientalistas.
Calentamiento récord: cerca del pico de 2022
Los datos recopilados muestran que la temperatura del agua hoy, 17.4°C, está a solo medio grado del registro más alto de la última década.
-Temperatura Actual: 17 grados
-Récord Histórico (Últimos 10 años): 17.9 grados (Registrado en 2022)
-Mínima Histórica: 15.6 grados (Registrada en 2018)
Expertos en el monitoreo marino proyectan que la tendencia continuará en ascenso: se espera que la temperatura del agua de mar en Mar del Plata aumente a 17.5°C en los próximos días, marcando un camino firme hacia el promedio de diciembre.
El Promedio Mensual: La temperatura promedio del agua de mar en diciembre en Mar del Plata es de 18 grados, con un rango que va de una mínima de 15.3 grados a una máxima de 21.3 grados.
El impacto en la temporada de verano
Si bien la temperatura actual de 17 grados aún resulta fresca para el turista promedio, la tendencia acelerada de calentamiento es una señal positiva para quienes esperan disfrutar del mar en los próximos meses.
La temporada óptima para entrar a nadar en Mar del Plata se extiende tradicionalmente de enero a marzo.
Durante estos meses, la temperatura media del agua en verano alcanza los 19.8 grados y generalmente no baja de los 20 grados, umbral considerado adecuado para nadar cómodamente.
Si la tendencia actual se sostiene, la Costa Atlántica podría enfrentar un verano con condiciones ideales para los turistas que buscan altas temperaturas y, posiblemente, un inicio de la temporada de "aguas cálidas" más temprano de lo habitual. (Fuente: NA)