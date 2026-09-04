La obligatoriedad escolar se amplía en Buenos Aires: ahora será desde los tres años

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves por unanimidad una ley que establece la obligatoriedad escolar a partir de los 3 años. La norma entrará en vigencia en 2027 y modifica el esquema vigente para el nivel inicial.

La medida incorpora la sala de 3 dentro de la enseñanza obligatoria y prevé un período de dos años para adecuar la oferta educativa disponible en la Ciudad.

Además, el reglamento de Inscripción en Línea dispondrá que los chicos que estén matriculados en sala de 2 tengan prioridad en la asignación de vacantes para 2027.

Qué cambia con la nueva ley

Uno de los objetivos de la norma es ampliar la cobertura del nivel inicial y sumar progresivamente a la enseñanza oficial a niños que actualmente asisten a Centros de Primera Infancia, Centros de Desarrollo Infantil y jardines registrados como instituciones educativas asistenciales.

La obligatoriedad escolar comenzará a aplicarse desde los 3 años, aunque el Gobierno porteño contará con un plazo de adaptación para ampliar la cantidad de vacantes y reorganizar la infraestructura necesaria.

Entre los fundamentos del proyecto se menciona la fuerte caída de la natalidad registrada en la Ciudad durante la última década, una situación que, según el texto aprobado, genera condiciones para extender la cobertura educativa sin la misma presión sobre la demanda de vacantes.

Los argumentos del Gobierno porteño

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, celebró la aprobación y sostuvo que los primeros años resultan determinantes en el desarrollo infantil. “Es cuando se forman el lenguaje, la curiosidad, la capacidad de convivir, de jugar, de expresarse y de aprender”, expresó.

Por su parte, la ministra de Educación, Mercedes Miguel, afirmó que el inicio temprano de la trayectoria educativa es una prioridad y señaló que la sala de 3 obligatoria apunta a garantizar mayores oportunidades de desarrollo.

La funcionaria sostuvo además que la medida busca ampliar el acceso de manera equitativa y acompañar a las familias desde una etapa más temprana.

Cuándo comenzará a regir

La ley comenzará a implementarse en 2027 y contempla dos años para completar la adecuación de la oferta educativa destinada a niños de 3 años.

Durante ese período, la Ciudad deberá avanzar en la incorporación de instituciones y en la reorganización de vacantes para cumplir con el nuevo esquema.

Con la sanción, la obligatoriedad escolar en la Ciudad de Buenos Aires se extenderá formalmente a partir de los 3 años, con una aplicación progresiva desde el próximo ciclo lectivo.