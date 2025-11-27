La mujer que mató a su hija con clonazepam declaró por qué lo hizo: “Yo la salvé”

Según la madre, la nena era víctima de bullying y por eso la mató

La justicia de Santiago del Estero determinó que la mujer que mató a su hija con clonazepam, continuará internada en un Centro de Salud Mental.

Luego del conocimiento de esta medida se supo que la autora del hecho habría justificado su accionar al sostener que a la menor “le hacían bullying”.

El crimen de Diana, de 9 años, sucedió a fines de octubre en el barrio Palermo de La Banda cuando la madre le suministró pastillas de clonazepam y luego la asfixió hasta la muerte. Desde ese momento, la acusada, que tiene antecedentes psiquiátricos, se encuentra internada en un Centro de Salud Mental.

Según indica Nuevo Diario Web, María de los Ángeles Russo, de 28 años, expresó tras su detención que mató a la niña “porque le hacían bullying en el colegio” y que la menor le había manifestado que “ya no quería vivir”.

“Yo la salvé a mi hija, yo la maté a mi hija para protegerla del daño, todos querían hacerle daño y yo la salvé”, repitió ante las autoridades.

Asimismo, otro punto que expuso es que le suministró cuatro pastillas de clonazepam, luego la asfixió e intentó suicidarse, algo que no logró ya que sus padres arribaron a la vivienda y encontraron a Diana muerta.

En las últimas horas el fiscal Mariano Gómez solicitó que la acusada sea detenida con prisión preventiva, aunque ratificó que continúe internada en el Centro de Salud Mental El Polear.

El escenario contrario fue el de la defensa de Russo, quien rechazó la prisión preventiva y requirió la inimputabilidad.

La jueza de Control y Garantías de Banda y Robles, Roxana Menini, determinó que continúe internada, pero se opuso a la solicitud del fiscal de la preventiva y del abogado de la acusada de que sea declarada inimputable.

Esto último recién se podrá evaluar, según explicaron, cuando se conozca el informe de la pericias psiquiátricas.

Hasta ahora la causa es investigada bajo la carátula “homicidio calificado por el vínculo”.