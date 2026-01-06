 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
La infusión que ayuda a combatir los cálculos y las infecciones urinarias

El el ortosifón, conocido también como “té de Java” ha sido utilizada durante generaciones como remedio casero gracias a sus propiedades beneficiosas para el organismo.

6 de Enero de 2026
El te de Java
El te de Java

La infusión que ayuda a combatir los cálculos y las infecciones urinarias. El interés por mantener una alimentación saludable y cuidar el cuerpo lleva a muchas personas a explorar opciones naturales que contribuyan al bienestar general. Entre estas opciones, las infusiones han ganado un lugar destacado, no solo por su facilidad de preparación, sino también por la posibilidad de personalizarlas según las necesidades y gustos.

 

Una de las plantas que está captando la atención en este contexto es el ortosifón, conocido también como “té de Java”. Originaria del sudeste asiático, esta hierba ha sido utilizada durante generaciones como remedio casero gracias a sus propiedades beneficiosas para el organismo.

 

Propiedades

El ortosifón destaca por su riqueza en compuestos bioactivos como flavonoides, saponinas y aceites esenciales. Estos elementos le otorgan propiedades diuréticas que favorecen la salud renal, ayudando a eliminar toxinas a través de la orina.

 

Además, puede contribuir a reducir la presión arterial y combatir infecciones del tracto urinario, gracias a sus efectos antiinflamatorios y antimicrobianos.

 

El consumo de agua es esencial para limpiar el organismo, pero cuando se combina con el ortosifón en forma de infusión, se potencian sus beneficios.

De acuerdo a lo que indica la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, esta planta promueve la eliminación de toxinas y apoya el tratamiento de infecciones urinarias al facilitar un flujo constante de orina.

La planta de ortosif&oacute;n
La planta de ortosifón

Para quienes padecen infecciones del tracto urinario (ITU), la infusión de ortosifón puede ser una herramienta complementaria, ya que ayuda a reducir el malestar asociado, como picazón o dolor. Sin embargo, es fundamental consultar con un especialista antes de incorporarla como parte de un tratamiento.

 

Cómo preparar el té de Java

Se debe calentar 200 mililitros de agua hasta que hierva; luego añadir una cucharadita de hojas de ortosifón; dejar reposar entre 5 y 10 minutos; colar y consumir.

 

Siempre es recomendable buscar la orientación de un profesional de la salud para asegurarse de que no existan contraindicaciones o efectos secundarios.

