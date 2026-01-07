Ahogados en el Gualeguay: “El río lo vio convertirse en héroe al salvar una vida de un pequeño”

Los intentos desesperados por salvar a un bebé de un año fueron las circunstancias que rodearon a la tragedia desatada en el río Gualeguay, en jurisdicción de Rosario del Tala, tras la que dos hombres murieron ahogados.

Según se informó, un joven de 26 años cayó al río sin saber nadar mientras sostenía a su hijo en brazos. Ante la dramática situación, un amigo suyo, de 41 años, se arrojó de inmediato al agua para auxiliarlos. El hombre logró rescatar al bebé y ponerlo a salvo, pero la fuerte corriente arrastró a ambos adultos río abajo, quienes no lograron salir con vida.

El cuerpo del joven de 26 años, identificado como Pablo Zacarías, oriundo de la provincia de Corrientes, fue hallado por personal de la Prefectura Naval Argentina este martes por la tarde en el sector conocido como Pozo Las Taruchas. Horas antes, había sido encontrado el cuerpo de Ricardo Javier Franco, de 41 años, domiciliado en Rosario del Tala, a unos 600 metros del lugar donde ambos ingresaron al río.

De acuerdo a las primeras reconstrucciones, el accidente ocurrió el domingo por la tarde cuando Zacarías se resbaló en una barranca y cayó al agua con su hijo en brazos. En el lugar se encontraban la pareja del joven, de 24 años, y una amiga de 16, quienes presenciaron la dramática secuencia.

Ahogados en el río Gualeguay (foto Bomberos Voluntarios)

Desde la Jefatura Departamental Tala remarcaron a Elonce que el sector donde ocurrió el hecho no está habilitado para actividades acuáticas, y reiteraron la importancia de respetar las zonas permitidas para evitar este tipo de tragedias.

Tras conocerse la noticia, Bomberos Voluntarios de Rosario del Tala expresaron su pesar a través de un mensaje en redes sociales, donde destacaron el gesto heroico de Franco. “Dicen que no hay amor más grande que dar la vida por los demás. Ricardo Franco hoy se convirtió en héroe al salvar la vida de un pequeño”, señalaron en el emotivo posteo.

Ambos hombres se encontraban trabajando desde hacía algunos meses en una estancia de la zona y, al momento del episodio, realizaban actividades recreativas junto a familiares.

Asimismo, la comunidad educativa de la E.E.T. N.º 1 “Dr. Osvaldo Magnasco” y su Anexo de Formación Profesional manifestó su acompañamiento a una docente de la institución, hermana de Ricardo Franco, y expresó sus condolencias a toda la familia en este difícil momento.